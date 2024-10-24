بيان رقم (656): جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مذبحة جديدة بقصف مدرسة "شهداء النصيرات" راح ضحيتها 17 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 52 جريحاً وعددٍ من المفقودين

⭕ بيان صحفي رقم (656) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

⬛ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مذبحة جديدة بقصف مدرسة "شهداء النصيرات" راح ضحيتها 17 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 52 جريحاً وعددٍ من المفقودين

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية جديدة حيث قصف مدرسة "شهداء النصيرات" بالمحافظة الوسطى راح ضحيتها 17 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 52 جريحاً ممن وصلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج إضافة إلى عددٍ من المفقودين جراء المذبحة.

جيش الاحتلال كان يعلم أن مدرسة "شهداء النصيرات" تضم آلاف النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية السكنية.

هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 196 مركزاً للنزوح والإيواء، وتضم هذه المراكز مئات آلاف النازحين المشردين بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

تأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع خطة الاحتلال "الإسرائيلي" بإسقاط المنظومة الصحية في قطاع غزة وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة ومنع إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا يعني أن هناك خطة بتصفية أكثر من 2,444,000 إنسان فلسطيني في قطاع غزة.

ندين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المذبحة الجديدة ضد المدنيين والأطفال والنساء، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.

نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ نحملهم كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

نُطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الخميس 24 أكتوبر 2024م