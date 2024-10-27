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بيان صحفي رقم (659): المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 180 صحفياً وصحفيةً

27 تشرين أول / أكتوبر 2024 03:42

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (659) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

*ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 180 صحفياً وصحفيةً:*

*المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (180 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال الزملاء الصحفيين:

???? *الصحفي الشهيد/ سائد رضوان*

رئيس قسم الإعلام الرقمي في قناة الأقصى الفضائية

???? *الصحفي الشهيد/ حمزة أبو سلمية*

يعمل صحفياً مع وكالة سند للأنباء

???? *الصحفية الشهيدة/ حنين محمود بارود*

تعمل إعلامية وصحفية في مؤسسة القدس

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الأحد 27 أكتوبر 2024م

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