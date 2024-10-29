بيان رقم (662).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مذبحة فظيعة بقصف عمارة سكنية ببيت لاهيا فيها 200 مدني استشهد منهم 93 شهيدا وأكثر من 40 مفقودا

وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي رقم (660).. المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 182 صحفياً وصحفيةً وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي رقم (659): المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 180 صحفياً وصحفيةً وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (658).. المكتب الإعلامي الحكومي: المنظمات الدَّولية العاملة في قطاع غزة مُقصرة في أداء مهامها وتتعامل مع الظروف الخطيرة ببرود وبعدم اهتمام مما يُشجّع الاحتلال بالتمادي في مجازره الوحشية ضد المدنيين وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (657).. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 385 الجمعة 25 أكتوبر 2024م وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (656): جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مذبحة جديدة بقصف مدرسة "شهداء النصيرات" راح ضحيتها 17 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 52 جريحاً وعددٍ من المفقودين وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (655): الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يُحرّض على الصحفيين الفلسطينيين ويحاول اغتيالهم معنوياً بنشر معلومات كاذبة ومضللة ونطالب المنظمات الصحفية بإدانة جرائم الاحتلال بحق الصحفيين وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (654).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل أكثر من 770 شهيداً ويصيب أكثر من 1000 جريح وعشرات المفقودين في جباليا المخيم والبلد ومحيطهما خلال 19 يوماً ويُجبر آلاف المدنيين تحت تهديد القتل بالنُّزوح الإجباري وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (653): الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ويواصل تعزيز سياسة التجويع وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (652).. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 380 الأحد 20 أكتوبر 2024م وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي رقم (651).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروّعة في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة راح ضحيتها حتى الآن 73 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان رقم (662).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مذبحة فظيعة بقصف عمارة سكنية ببيت لاهيا فيها 200 مدني استشهد منهم 93 شهيدا وأكثر من 40 مفقودا

29 تشرين أول / أكتوبر 2024 01:54

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (662) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مذبحة فظيعة بقصف عمارة سكنية ببيت لاهيا فيها أكثر من 200 مدني استشهد منهم 93 شهيدا وأكثر من 40 مفقودا وعشرات الإصابات

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مذبحة فظيعة ومروّعة حيث قصف عمارة سكنية تعود لعائلة أبو النصر مكونة من خمسة طوابق، ويتواجد فيها أكثر من 200 مدني استشهد منهم 93 شهيداً وأكثر من 40 مفقوداً ووجود عشرات الإصابات.

جيش الاحتلال كان يعلم أن هذه العمارة السكنية فيها العشرات من المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية.

تأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع خطة الاحتلال "الإسرائيلي" بإسقاط المنظومة الصحية في محافظة شمال قطاع غزة وتدمير المستشفيات الأربعة وإخراجها عن الخدمة، وكذلك بالتزامن مع منع الاحتلال لإدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية.

نُطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية وبشكل فوري وعاجل بإدخال وفود طبية جراحية بالاضافة لمركبات إسعاف ودفاع مدني إلى محافظة شمال قطاع غزة قبل فوات الأوان.

ندين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المذبحة الجديدة ضد المدنيين والأطفال والنساء وقتله حتى الآن 93 شهيداً، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه المذبحة المروعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.

نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ نحملهم كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

نُطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024م

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟