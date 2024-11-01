بيان صحفي رقم (665).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 183 صحفياً باستشهاد الصحفي بلال رجب

⭕ *بيان صحفي رقم (665) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⛔ *ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 183 صحفياً وصحفيةً:*

*المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (183 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال الزميل الصحفي:

???? *الصحفي الشهيد/ بلال محمد رجب*

المصور الصحفي في قناة القدس اليوم الفضائية

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الجمعة 1 نوفمبر 2024م