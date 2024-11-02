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بيان صحفي رقم (668).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف ويُدمّر 254 وحدة سكنية خلال مجزرة المخيم الجديد ومحيطه بالنصيرات ويستخدم أسلحة محرمة دولياً بالطائرات المقاتلة والدبابات

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2024 05:58

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

*بيان صحفي رقم (668) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

???? *جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف ويُدمّر 254 وحدة سكنية خلال مجزرة المخيم الجديد ومحيطه بالنصيرات ويستخدم أسلحة محرمة دولياً بالطائرات المقاتلة والدبابات*

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار الـ48 ساعة الماضية عدة مجازر في منطقة المخيم الجديد ومحيطه بالنصيرات (وسط قطاع غزة) راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً، وعشرات الإصابات بينهم عشرات الأطفال والنساء.

وامتداداً لارتكاب جيش الاحتلال لجرائم ضد الإنسانية فقد قام بقصف وتدمير 254 وحدة سكنية خلال الـ48 ساعة الماضية نفسها، واستخدم كذلك أسلحة مُحرمة دولياً من خلال إلقائها بشكل عشوائي من الطائرات المقاتلة والدبابات الحربية، حيث قام بزراعة براميل متفجرة بين منازل المواطنين وقام بتفجيرها عن بُعد دون أية اعتبارات قانونية، وكذلك استخدم صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة ضد منازل المواطنين المغطاة غالبيتها بألواح الاسبست وألواح الزينقو، مما جعلها أثراً بعد عين وبشكل يفوق التصور الإنساني.

نُدين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه الجرائم ضد الإنسانية وللمجازر والإبادة الجماعية التي استهداف فيها المدنيين والأطفال والنساء بشكل مُتعمَّد ومقصود، ونُطالب كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المُروِّعة ضد الأحياء السكنية وضد المدنيين.

نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ نُحمّلهم كامل المسؤولية عن استمرار حرب وجريمة الإبادة الجماعية.

نُطالب المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" بكل الوسائل والطرق لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، ووقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين العُزّل في قطاع غزة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

السبت 2 نوفمبر 2024م

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