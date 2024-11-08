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بيان رقم (671).. المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 صحفياً بعد اغتيال الصحفي خالد أبو زر

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2024 06:15

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

⭕ بيان صحفي رقم (671) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

⛔ ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 صحفياً وصحفيةً:

المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (184 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال الزميل الصحفي:

???? الصحفي الشهيد/ خالد أبو زر
يعمل صحفياً في إذاعة صوت الشباب

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الجمعة 8 نوفمبر 2024م

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