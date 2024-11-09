بيان رقم (672).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف للمرة التاسعة على التوالي خياماً للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى مما أدى لارتقاء شهيدين اثنين ووقوع 26 جريحاً

13:13نص وفيديو المؤتمر الصحفي| بيان رقم (669).. الإعلام الحكومي: شهر كامل على استمرار جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على شمال قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 1800 شهيد