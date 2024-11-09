بيان رقم (672).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف للمرة التاسعة على التوالي خياماً للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى مما أدى لارتقاء شهيدين اثنين ووقوع 26 جريحاً

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09 تشرين ثاني / نوفمبر 2024 02:56
14:56بيان رقم (672).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف للمرة التاسعة على التوالي خياماً للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى مما أدى لارتقاء شهيدين اثنين ووقوع 26 جريحاً
18:15بيان رقم (671).. المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 صحفياً بعد اغتيال الصحفي خالد أبو زر
15:44بيان رقم (670) الإعلام الحكومي: قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بحظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُمثّل كارثة تاريخية وصدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين وتحدياً صارخاً للأمم المتحدة وللقانون الدولي
13:13نص وفيديو المؤتمر الصحفي| بيان رقم (669).. الإعلام الحكومي: شهر كامل على استمرار جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على شمال قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 1800 شهيد
17:58بيان صحفي رقم (668).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف ويُدمّر 254 وحدة سكنية خلال مجزرة المخيم الجديد ومحيطه بالنصيرات ويستخدم أسلحة محرمة دولياً بالطائرات المقاتلة والدبابات