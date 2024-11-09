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بيان رقم (672).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف للمرة التاسعة على التوالي خياماً للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى مما أدى لارتقاء شهيدين اثنين ووقوع 26 جريحاً

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2024 02:56

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

⛔ بيان صحفي رقم (672) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: ⭕ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف للمرة التاسعة على التوالي خياماً للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى مما أدى لارتقاء شهيدين اثنين ووقوع 26 جريحاً بينهم إصابات خطيرة   في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المستشفيات والمدنيين والنازحين؛ قصفت طائرات الاحتلال وللمرة التاسعة على التوالي منذ بدء الحرب خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهيدين اثنين وإصابة 26 جريحاً بينهم صحفيين اثنين أصيبوا إصابات متوسطة ووجود عدة إصابات خطيرة بين النازحين. وقد كانت جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد نفذ جرائم قصف بالطائرات الحربية المقاتلة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في التواريخ التالية:   1. الأربعاء 10 يناير 2024م 2. الأحد 31 مارس 2024م 3. الاثنين 22 يوليو 2024م 4. الأحد 4 أغسطس 2024م 5. الخميس 5 سبتمبر 2024م 6. الاثنين 27 سبتمبر 2024م 7. الاثنين 7 أكتوبر 2024م 8. الاثنين 14 أكتوبر 2024م 9. السبت 9 نوفمبر 2024م   نُدين بأشد العبارات قصف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خياماً للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، والتي تعتبر مؤسسة مدنية محمية بقوة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة بحق المستشفيات والصحفيين والمدنيين والنازحين في قطاع غزة. نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم التي تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المستشفيات وضد الصحفيين والمدنيين والنازحين في قطاع غزة.   المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة – فلسطين السبت 9 نوفمبر 2024م
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