بيان رقم (674).. المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 188 صحفياً وصحفيةً بعد الإعلان عن استشهاد 4 صحفيين

⭕ *بيان صحفي رقم (674) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⛔ *ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 188 صحفياً وصحفيةً:*

*المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (188 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد 4 من الزملاء الصحفيين وهم:

???? *الصحفية الشهيدة/ الزهراء محمد أبو سخيل*

تعمل صحفيةً في شبكة الإعلامية نيوز

???? *الصحفي الشهيد/ أحمد محمد أبو سخيل*

يعمل صحفياً في شبكة الإعلامية نيوز

???? *الصحفي الشهيد/ مصطفى خضر بحر*

يعمل مراسلاً وصحفياً في وكالة عاجل فلسطين

استشهد بتاريخ 31 /3/ 2024م قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة

???? *الصحفي الشهيد/ عبد الرحمن خضر بحر*

يعمل مصوراً صحفياً في وكالة عاجل فلسطين

استشهد بتاريخ 6 /10/ 2024م في حي الكرامة شمال غرب غزة

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

السبت 9 نوفمبر 2024م