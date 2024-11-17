بيان رقم (675).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب عدة مجازر وحشية بقصف عدة عمارات سكنية في بيت لاهيا والنصيرات والبريج راح ضحية هذه المجازر 96 شهيداً

⭕ بيان صحفي رقم (675) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

⬛ *جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب عدة مجازر وحشية بقصف عدة عمارات سكنية في بيت لاهيا والنصيرات والبريج راح ضحية هذه المجازر 96 شهيداً وأكثر من 15 مفقوداً و60 جريحاً*

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" 4 مجازر وحشية خلال الساعات الماضية حيث قصف عدة عمارات سكنية ومنازل مدنية استشهد على إثرها أكثر 72 شهيداً من عائلات غباين وغنيم وصافي وعيادة وعبد العاطي والتلولي في بيت لاهيا، وكذلك وارتكب جيش الاحتلال مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج بقصف منازل مدنية استشهد على إثر المجزرتين 24 شهيداً من عائلات أبو عرمانة وصيدم وعقل والمصري والحملاوي وأمُّوم، وكذلك وجود أكثر من 60 إصابة نتيجة هذه المجازر الفظيعة.

جيش الاحتلال كان يعلم أن هذه المنازل والعمارات السكنية فيها العشرات من المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من الصواريخ.

تأتي هذه الجرائم الفظيعة والوحشية بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي وصلت ليومها الـ408 على التوالي، كما وتتزامن هذه المجازر مع إسقاط الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية في قطاع غزة، وبشكل مركز في محافظة شمال قطاع غزة حيث المستشفيات الأربعة وأخرجها عن الخدمة.

ندين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجازر المستمرة ضد المدنيين والأطفال والنساء وقتله منذ ساعات الصباح وحتى الآن 96 شهيداً، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المروعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.

نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ نحملهم كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

نُطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الأحد 17 نوفمبر 2024م