بيان رقم (677).. الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 410 – الثلاثاء 19 نوفمبر 2024م

⭕ *بيان رقم (677) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

???? *‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 410 – الثلاثاء 19 نوفمبر 2024م:*

◻️ (410) أيام على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,838) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (54,972) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (11,000) مفقودٍ.

◻️ (43,972) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻️ (17,492) شهيداً من الأطفال.

◻️ (211) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (825) طفلاً استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

◻️ (1369) عائلة فلسطينية قتل الاحتلال جميع أفرادها ومسحها من السجل المدني.

◻️ (41) استشهدوا نتيجة سو التغذية ونقص الغذاء والمجاعة.

◻️ (11,979) شهيدة من النساء.

◻️ (1054) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

◻️ (86) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (188) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (706) رجال شرطة وتأمين مساعدات قتلهم الاحتلال.

◻️ (141) جريمة استهداف لرجال شرطة وتأمين مساعدات.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (104,008) جرحى ومصابين وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).

◻️ (398) جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين.

◻️ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (204) مراكز للإيواء والنزوح استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (10%) فقط من مساحة قطاع غزة يطلق عليها الاحتلال "مناطق إنسانية".

◻️ (35,060) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻️ (196) يوماً على إغلاق آخر معبر في قطاع غزة.

◻️ (12,400) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻️ (71,338) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

◻️ (6,400) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (319) حالة اعتقال من الكوادر الصحية (تم اغتيال 3 أطباء منهم داخل السجون).

◻️ (40) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (100,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻️ (208) مقرات حكوميةٍ دمرها الاحتلال.

◻️ (131) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (346) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (12,700) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

◻️ (785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

◻️ (754) معلماً وموظفاً تربوياً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

◻️ (141) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال.

◻️ (815) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (151) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل (60) مقبرة.

◻️ (2,300) جثمان سرقها الاحتلال من العديد من مقابر قطاع غزة.

◻️ (160,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (83,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻️ (193,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻️ (86,600) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

◻️ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (134) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻️ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻️ (125) عدد محولات توزيع الكهرباء الأرضية المدمرة.

◻️ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

◻️ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

◻️ (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

◻️ (39) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

◻️ (717) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

◻️ (86%) نسبة الدمار في قطاع غزة.

◻️ (37) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024م