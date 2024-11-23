بيان رقم (679).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189 صحفياً وصحفيةً

⭕ *بيان صحفي رقم (679) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⛔ *ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189 صحفياً وصحفيةً:*

*المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (189 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين:

???? *الصحفي الشهيد/ وائل إبراهيم أبو قفة*

المحاضر بقسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية

ويعمل صحفياً في إذاعة القرآن الكريم التعليمية - صوت الجامعة الإسلامية

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

السبت 23 نوفمبر 2024م