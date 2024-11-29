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بيان رقم (683).. الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 420 – الجمعة 29 نوفمبر 2024م

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2024 01:16

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

*بيان رقم (683) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

???? *‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 420 – الجمعة 29 نوفمبر 2024م:*

◻️ (420) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (9,867) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بشكل عام.

◻️ (7,160) مجزرة ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد العائلات الفلسطينية. (وزارة الصحة).

◻️ (1,410) عائلات فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5,444 شهيداً. (وزارة الصحة).

◻️ (3,463) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً، وعدد أفراد هذه العائلات 7,934 شهيداً. (وزارة الصحة).

◻️ (55,363) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (11,000) مفقودٍ لم يصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (44,363) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻️ (17,581) شهيداً من الأطفال.

◻️ (223) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (837) طفلاً استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

◻️ (44) استشهدوا نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والمجاعة.

◻️ (12,048) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (1055) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

◻️ (87) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (190) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (706) رجال شرطة وتأمين مساعدات قتلهم الاحتلال.

◻️ (141) جريمة استهداف لرجال شرطة وتأمين مساعدات.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (105,070) جريحاً ومصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).

◻️ (399) جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين.

◻️ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (211) مركزاً للإيواء والنزوح استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (10%) فقط من مساحة قطاع غزة يسميها الاحتلال الإسرائيلي "مناطق إنسانية".

◻️ (35,060) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (12,125) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻️ (206) أيام على إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" آخر معبر في قطاع غزة.

◻️ (12,650) جريحاً بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (2,136,026) حالة إصابة بأمراض معدية نتيجة النزوح. (وزارة الصحة)

◻️ (71,338) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

◻️ (6,500) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (319) حالة اعتقال من الكوادر الصحية (الاحتلال أعدم 3 منهم داخل السجون).

◻️ (40) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (110,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻️ (211) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (132) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (348) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (12,780) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

◻️ (785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

◻️ (755) معلماً وموظفاً تربوياً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

◻️ (144) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال.

◻️ (819) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (153) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل (60) مقبرة.

◻️ (2,300) جثمان سرقها الاحتلال من العديد من مقابر قطاع غزة.

◻️ (160,500) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (83,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻️ (193,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻️ (87,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

◻️ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (134) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻️ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻️ (125) عدد محولات توزيع الكهرباء الأرضية المدمرة.

◻️ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

◻️ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

◻️ (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

◻️ (40) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

◻️ (717) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

◻️ (86%) نسبة الدمار في قطاع غزة.

◻️ (37) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الجمعة 29 نوفمبر 2024م

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