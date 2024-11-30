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بيان رقم (685).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 191 صحفياً بعد استشهاد الزميل الصحفي ممدوح قنيطة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2024 06:02

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

⭕ *بيان صحفي رقم (685) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⛔ *ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 191 صحفياً بعد استشهاد الزميل الصحفي ممدوح قنيطة:*

*المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (191 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين:

???? *الصحفي الشهيد/ ممدوح إبراهيم قنيطة*

يعمل محرراً صحفياً في قناة الأقصى الفضائية

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

السبت 30 نوفمبر 2024م

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