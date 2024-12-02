بيان رقم (688).. الإعلام الحكومي: قرار الأونروا بإيقاف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يُعدّ قراراً صادماً ومُفاجئاً ونحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير

وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (685).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 191 صحفياً بعد استشهاد الزميل الصحفي ممدوح قنيطة وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (684).. الإعلام الحكومي: ندق ناقوس الخطر فشعبنا الفلسطيني وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة و‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نُطالب منظمة الغذاء العالمي WFP بتحمل مسؤولياتها وتوزيع الطحين على شعبنا لإنهاء أزمة الغذاء الحالية وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (683).. الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 420 – الجمعة 29 نوفمبر 2024م وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (682).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 190 صحفياً بعد استشهاد الزميل علاء برهوم وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (681).. الإعلام الحكومي: قرابة 10,000 خيمة جرفتها مياه البحر وتعرضت للتلف خلال اليومين الماضيين بسبب دخول فصل الشتاء والمنخفض الجوي ونكرر إطلاق نداء استغاثة إنساني عاجل وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (680).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يضع مستشفى كمال عدوان وطواقمه الطبية هدفاً للتدمير والقتل وهي جرائم حرب وحشية مُركَّبة ونطالب المجتمع الدولي بحماية القانون الدولي وحماية الطواقم الطبية وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (679).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189 صحفياً وصحفيةً وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (678).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب أربع مجازر وحشية بقصف حي سكني في محيط مستشفى كمال عدوان ومناطق أخرى راح ضحيتها 112 شهيداً بينهم 64 طفلاً وامرأة وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (677).. الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 410 – الثلاثاء 19 نوفمبر 2024م وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (676).. خلال وقفة تضامنية معهم.. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 188 صحفياً وإعلامياً ويصيب 396 منهم ويعتقل 40 صحفياً ممن عرفت أسماؤهم
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان رقم (688).. الإعلام الحكومي: قرار الأونروا بإيقاف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يُعدّ قراراً صادماً ومُفاجئاً ونحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير

02 كانون أول / ديسمبر 2024 05:20

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

*بيان صحفي رقم (688) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

???? *قرار الأونروا بإيقاف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يُعدّ قراراً صادماً ومُفاجئاً ونحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير ونطالب الأونروا بزيادة المساعدات وإدخالها من ممرات ومعابر أخرى أكثر أمناً*

يُعبر المكتب الإعلامي الحكومي عن صدمته من قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بإيقاف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، حيث يُعدّ قراراً صادماً ومُفاجئاً لملايين اللاجئين الفلسطينيين وخاصة لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والذين تجاوز عددهم 2,444,000 نسمة.

ويُحمّل المكتب الإعلامي الحكومي المسؤولية الكاملة عن هذا القرار للاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية وللدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، هؤلاء الذين يدعمون الاحتلال بالسلاح لقتل المدنيين من شعبنا الفلسطيني، ويعززون الاحتلال بالمواقف السياسية والدبلوماسية مما ساعد على استمرار هذا العدوان "الإسرائيلي" على المدنيين في قطاع غزة.

كما ويُحمّل المكتب الإعلامي الحكومي المسؤولية الكاملة للاحتلال "الإسرائيلي" عن جريمة التنسيق الكامل بينه وبين العصابات الخارجة عن القانون والأخلاق التي تقوم بسرقة المساعدات بإيعاز مباشر من الاحتلال، وبالتالي ضمان عدم إيصالها إلى مستحقيها وعدم إيصالها إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، كما وتتحمل الإدارة الأمريكية والدول المشاركة أيضا مسؤولية دعم الاحتلال "الإسرائيلي" في سياساته الإجرامية هذه.

يدعو المكتب الإعلامي الحكومي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى التحلي بالمسؤولية والتفاعل الإيجابي مع مثل هذه القضايا الإنسانية الملحة والمهمة والحساسة، وعدم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات سلبية تُهدد حياة أكثر من مليوني إنسان من المدنيين والنازحين وخاصة الأطفال والنساء في قطاع غزة، حيث كان من المفترض أن تعلن الأونروا عن زيادة كمية المساعدات إلى قطاع غزة وأن تقوم بإدخالها من معابر وممرات إنسانية أخرى، لا أن تقوم باتخاذ قرارٍ بوقف إدخال هذه المساعدات.

كما وندعو الأونروا إلى التراجع عن هذا القرار الصادم والمفاجئ والعمل الحثيث خلال الأيام القادمة على رفع نسبة المساعدات وزيادة عدد الشاحنات وإدخالها من ممرات ومعابر أخرى أكثر أمناً، لأن شعبنا الفلسطيني بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات في ظل استخدام الاحتلال "الإسرائيلي" لسياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، وانتشار المجاعة في قطاع غزة، وهذا ما ترفضه كل القوانين الدولية والإنسانية.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الاثنين 2 ديسمبر 2024م

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟