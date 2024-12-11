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بيان رقم (692).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 193 صحفياً بعد استشهاد الزميلة الصحفية إيمان الشنطي

11 كانون أول / ديسمبر 2024 06:35

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

⭕  بيان صحفي رقم (692) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

⛔  ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 193 صحفياً بعد استشهاد الزميلة الصحفية إيمان الشنطي:

المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (193 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد زميلة صحفية:

???? الصحفية الشهيدة/ إيمان حاتم الشنطي
تعمل مذيعة وصحفية في إذاعة صوت الأقصى
قتلها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بقصف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الأربعاء 11 ديسمبر 2024

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