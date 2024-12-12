بيان رقم (693).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مُدبرة باغتيال 13 شهيداً من عناصر تأمين المساعدات في إطار فرض معادلة تجويع المدنيين والأطفال

وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي: بيان رقم (691).. الإعلام الحكومي: ندق ناقوس الخطر من مرحلة جوع كارثية ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية و‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نُطالب المنظمات الأممية والدولية إلى استدراك الواقع الصعب لتجاوز أزمة الغذاء وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (690).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروّعة بقصف عمارة سكنية في بيت حانون بمحافظة شمال قطاع غزة راح ضحيتها 25 شهيداً وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (689).. الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 430 – الاثنين 9 ديسمبر 2024 وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (688).. الإعلام الحكومي: قرار الأونروا بإيقاف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يُعدّ قراراً صادماً ومُفاجئاً ونحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (687).. الإعلام الحكومي: ستون يوماً على جريمة التطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني في محافظة شمال قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 3,700 شهيد ومفقود و10,000 جريح و1,750 معتقلاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (686).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 192 صحفياً بعد استشهاد الزميل الصحفي ميسرة صلاح وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (685).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 191 صحفياً بعد استشهاد الزميل الصحفي ممدوح قنيطة وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (684).. الإعلام الحكومي: ندق ناقوس الخطر فشعبنا الفلسطيني وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة و‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نُطالب منظمة الغذاء العالمي WFP بتحمل مسؤولياتها وتوزيع الطحين على شعبنا لإنهاء أزمة الغذاء الحالية وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (683).. الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 420 – الجمعة 29 نوفمبر 2024م وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (682).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 190 صحفياً بعد استشهاد الزميل علاء برهوم
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان رقم (693).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مُدبرة باغتيال 13 شهيداً من عناصر تأمين المساعدات في إطار فرض معادلة تجويع المدنيين والأطفال

12 كانون أول / ديسمبر 2024 04:10

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

*بيان صحفي رقم (693) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

???? *جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مُدبرة باغتيال 13 شهيداً من عناصر تأمين المساعدات في إطار فرض معادلة تجويع المدنيين والأطفال والنساء ليرتفع إجمالي عدد شهداء تأمين المساعدات إلى 722 شهيداً وندعو المنظمات الأممية والدولية إلى الإعلان عن موقفهم تجاه جرائم الاحتلال باستهداف عناصر تأمين المساعدات*

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مَجزرة مُدبرة باغتيال 13 عنصراً من عناصر تأمين المساعدات التي يدخل منها جزء بسيط منها لا يغيث سوى أقل من 5% من حاجة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للغذاء والمساعدات التموينية والمواد الغذائية على مدار جريمة الإبادة الجماعية.

وتأتي جريمة الاحتلال في إطار فرض معادلة تجويع المدنيين والأطفال والنساء والفئات الهشّة والضعيفة في مجتمعنا الفلسطيني، وهي جريمة ضد الإنسانية كما يصفنها القانون الدولي.

وبالجريمة التي ارتكبها الاحتلال اليوم يصل عدد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء تأمين المساعدات إلى 722 شهيداً من شرطة وعناصر تأمين المساعدات، وأن الاحتلال ارتكب ضدهم 144 جريمة استهداف على مدار حرب الإبادة الجماعية.

نُدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة بحق شرطة وعناصر تأمين المساعدات وبحق شعبنا الفلسطيني العظيم، وندعو المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم التي يصنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية.

نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل واغتيال شرطة وعناصر تأمين المساعدات.

نطالب المنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع غزة بالإعلان عن موقفهم بشكل واضح وصريح وأمام وسائل الإعلام وأمام العالم تجاه هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد عناصر تأمين المساعدات، ومحاولاته الحثيثة لترسيخ سلاح الجوع ضد المدنيين.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بممارسة الضغط بشكل فاعل وقوي على جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لكسر الحصار الظالم عن المدنيين في قطاع غزة، وكذلك فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل أكثر ومضاعفة الكمية المحدودة التي تدخل وبالكاد تكفي لنسبة 5% فقط من حاجة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في ظل جريمة التجويع الممنهج.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الخميس 12 ديسمبر 2024

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟