بيان رقم (694).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية مروّعة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات راح ضحيتها 33 شهيداً حتى الآن وأكثر من 84 مفقوداً ومصاباً*

⭕ *بيان صحفي رقم (694) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⬛ *جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية مروّعة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات راح ضحيتها 33 شهيداً حتى الآن وأكثر من 84 مفقوداً ومصاباً*

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية مروّعة في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى حيث قصف مربع سكني يضم عدة عمارات سكنية يقطنها عشرات المدنيين وغالبيتهم من الأطفال النساء، حيث راح ضحية هذه المجزرة 33 شهيداً حتى الآن غالبيتهم من عائلة "الشيخ علي"، وأسفرت كذلك عن أكثر من 84 مفقوداً ومصاباً غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

جيش الاحتلال كان يعلم أن هذا المربع السكني يضم عدة عمارات سكنية وتضم عشرات المدنيين والأطفال والنساء والنازحين الذين شرَّدهم من منازلهم وأحيائهم السكنية المدنية في ظل سياسة التهجير القسري الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال كجريمة ضد الإنسانية وجريمة مخالفة للقانون الدولي.

وتأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع خطة الاحتلال "الإسرائيلي" بإسقاط المنظومة الصحية في قطاع غزة، وفي ظل الضغط على الطواقم الطبية والصحية بشكل هائل، وفي ظل مواصلة استهداف المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، وبالتزامن مع منع الاحتلال إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

ندين بأشد العبارات ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المذبحة الوحشية الجديدة ضد المدنيين والأطفال والنساء وقتله حتى الآن 33 شهيداً يضافون إلى قوائم الشهداء الكرام، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المُروّعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.

نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، وخاصة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ نحملهم كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

نُطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الخميس 12 ديسمبر 2024