بيان رقم (703).. الإعلام الحكومي: الاحتلال يقتحم المخيم الجديد بالنصيرات بأكثر من 17 آلية عسكرية وعشرات الجنود والطائرات ويرتكب جرائم مُروّعة فيه راح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً وجريحاً كلهم مدنيين وأطفال ونساء

⭕ *بيان صحفي رقم (703) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

???? *جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقتحم المخيم الجديد بالنصيرات بأكثر من 17 آلية عسكرية وعشرات الجنود والطائرات ويرتكب جرائم مُروّعة فيه راح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً وجريحاً كلهم مدنيين وأطفال ونساء*

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة وحشية مُروّعة في المخيم الجديد بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة)، حيث اقتحم الاحتلال المخيم بأكثر من 17 دبابات وجرافة وآلية عسكرية والعشرات من الجنود المدججين بالسلاح ترافقهم طائرات الكواد كابتر وطائرات الاستطلاع، وتمكن الجيش من قتل وإصابة أكثر من 50 شهيداً وجريحاً كلهم من المدنيين وأكثر من نصفهم أطفال ونساء، إضافة إلى نسف وهدم وقصف وتدمير أكثر من 20 وحدة سكنية.

هذه ليست هي المرة الأولى التي يرتكب فيها جيش الاحتلال العدوان الوحشي والهمجي على المخيم الجديد بالنصيرات، بل إنه قام باقتحام المخيم أكثر من خمس مرات على مدار جريمة الإبادة الجماعية، وراح ضحية تلك الاعتداءات المتكررة السابقة أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، إضافة إلى نسف وهدم وقصف وتدمير أكثر من 1500 وحدة سكنية.

نُدين بأشد العبارات العدوان الهمجي الذي ارتكبه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد منطقة المخيم الجديد بالنصيرات، والتي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتدمير الشامل والتهجير القسري ضد المدنيين، وندعو كل العالم إلى إدانة هذه الجرائم المركبة التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" والانتهاكات المتكررة وضمان حماية المدنيين والأطفال والنساء والمرافق العامة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الاثنين 23 ديسمبر 2024م