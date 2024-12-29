بيان رقم (710).. الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 450 – الأحد 29 ديسمبر 2024

⭕ *بيان رقم (710) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
???? *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 450 – الأحد 29 ديسمبر 2024:*
◻️ (450) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (9,973) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بشكل عام.
◻️ (7,176) مجزرة ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد العائلات الفلسطينية. (وزارة الصحة).
◻️ (1,413) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5,455 شهيداً. (وزارة الصحة).
◻️ (3,467) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً، وعدد أفراد هذه العائلات 7,941 شهيداً. (وزارة الصحة).
◻️ (56,714) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (11,200) مفقودٍ لم يصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (45,514) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).
◻️ (17,818) شهيداً من الأطفال.
◻️ (238) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (853) طفلاً استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.
◻️ (44) استشهدوا نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والمجاعة.
◻️ (6) استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 5 أطفال.
◻️ (12,287) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (1068) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).
◻️ (94) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (201) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (728) من عناصر وشرطة تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (147) جريمة استهداف الاحتلال لعناصر وشرطة وتأمين مساعدات.
◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻️ (108,189) جريحاً ومصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).
◻️ (399) جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين.
◻️ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (216) مركزاً للإيواء والنُّزُوح استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (10%) فقط من مساحة قطاع غزة يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها "مناطق إنسانية".
◻️ (35,060) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (12,125) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
◻️ (236) يوماً على إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" آخر معبر في قطاع غزة.
◻️ (12,650) جريحاً بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
◻️ (2,136,026) حالة إصابة بأمراض معدية نتيجة النزوح. (وزارة الصحة)
◻️ (71,338) حالة أُصيبت بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.
◻️ (6,600) معتقل اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة خلال جريمة الإبادة الجماعية.
◻️ (331) حالة اعتقال من الكوادر الصحية (الاحتلال أعدم 3 منهم داخل السجون).
◻️ (43) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻️ (26) حالة اعتقال لعناصر الدفاع المدني.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (110,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.
◻️ (213) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (135) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (353) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (12,780) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.
◻️ (785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.
◻️ (756) معلماً وموظفاً تربوياً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.
◻️ (148) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال.
◻️ (823) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (158) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل (60) مقبرة.
◻️ (2,300) جثمان سرقها الاحتلال من العديد من مقابر قطاع غزة.
◻️ (161,600) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (82,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.
◻️ (194,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
◻️ (88,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.
◻️ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻️ (136) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
◻️ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.
◻️ (125) عدد محولات توزيع الكهرباء الأرضية المدمرة.
◻️ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.
◻️ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.
◻️ (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.
◻️ (42) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.
◻️ (717) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.
◻️ (86%) نسبة الدمار في قطاع غزة.
◻️ (37) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
الأحد 29 ديسمبر 2024