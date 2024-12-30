بيان رقم (713).. الإعلام الحكومي: خطأ كارثي أقدمت عليه مؤسسة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) أودى بحياة مواطنين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص

⭕ *بيان صحفي رقم (713) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

???? *‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خطأ كارثي أقدمت عليه مؤسسة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) أودى بحياة مواطنين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص ونُحملها المسؤولية الكاملة ونطالبها بعد تجاوز البروتوكول المتبع بخصوص التنسيق لتأمين شاحنات المساعدات*

أقدمت مؤسسة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) على ارتكاب خطأ فادح مساء اليوم الأحد أودى بحياة مواطنين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص الحي، وذلك نتيجة تجاوز المؤسسة الأممية (WFP) البروتوكول الصحيح المتّبع والمعمول به في عمليات تأمين شاحنات المساعدات.

نُحمّل مؤسسة (WFP) المسؤولية الكاملة عن الخلل الميداني الخطير، ونُطالبها بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما جَرى، كما ونطالبها بضرورة رفع درجة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تأمين شاحنات المساعدات بشكل يتناسب مع خطورة الميدان.

نعرب عن بالغ استغرابنا من سُلوك مؤسسة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) طريقاً خطأً استبعدت فيه البروتوكول الصحيح المتبع في التنسيق حتى مع المؤسسات الأممية، حيث تفاجأنا عند اتصالنا بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن ليس لديهم أية معلومات حول عملية التأمين التي جرت اليوم بهذه الطريقة الخاطئة.

ندعو إلى ضرورة استدراك هذا الحدث الخطير، ونطالب برفع درجة التنسيق في إطار ضمان تسهيل مرور شاحنات المساعدات ووصولها لأبناء شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة التجويع الممنهج التي ينتهجها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

ونطالب المجتمع الدولي بإنهاء هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة من خلال الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لفتح المعابر وإدخال شاحنات المساعدات بشكل سليم وصحيح، ونطالبهم بكسر سياسة التجويع ضد المدنيين في قطاع غزة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الاثنين 30 ديسمبر 2024