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بيان رقم (716).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يُنفّذ 34 غارة وجريمة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية راح ضحيتها 71 شهيداً وعشرات الجرحى

02 كانون ثاني / يناير 2025 06:40

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (716) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يُنفّذ 34 غارة وجريمة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية راح ضحيتها 71 شهيداً وعشرات الجرحى

نفّذ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" 34 غارة وجريمة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استهدفت المدنيين العزل في جميع محافظات قطاع غزة، في جرائم مُروّعة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، حيث أسفرت هذه الغارات الوحشية عن ارتقاء 71 شهيداً، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، وامتلأ ما تبقّى من المستشفيات بالجرحى في ظلّ نقص حاد في الموارد الطبية. وما يزيد من فظاعة الجريمة، منع جيش الاحتلال الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا لإخلاء الجثامين التي لا تزال متناثرة في الشوارع والطرقات، خاصة في محافظتي غزة وشمال قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

يأتي هذا التَّصعيد في اليوم الـ454 لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق شعبنا الفلسطيني، في محاولة منه لفرض سياسة الأمر الواقع، واستهداف مقومات الحياة والبنية التحتية، وتدمير كل ما له صلة بالصمود الفلسطيني.

إنّنا نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، ونُؤكد أن هذا العدوان الوحشي لن يكسر إرادة شعبنا الصامد، بل سيزيدنا إصراراً على المضي قدماً في نضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال.

نطالب المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية والأممية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف جريمة الإبادة الجماعية، كما ونطالب بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرَّض لأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات. 

كما ونطالب بمحاسبة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمهم من خلال المحاكم الدولية، باعتبار هذه الجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ندعو الدول الشَّقيقة والصَّديقة وأحرار العالم إلى تكثيف جهودهم لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة آلة حرب الاحتلال "الإسرائيلي".

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الخميس 2 يناير 2025

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