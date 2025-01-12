بيان رقم (724).. الإعلام الحكومي: مرور 100 يوم على العدوان البرّي لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" على محافظة شمال قطاع غزة والذي خلّف 5000 شهيد ومفقود و9500 جريح و2600 معتقل

بيان صحفي رقم (724) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

مرور 100 يوم على العدوان البرّي لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" على محافظة شمال قطاع غزة والذي خلّف 5000 شهيد ومفقود و9500 جريح و2600 معتقل

يمر اليوم المئة منذ بدء العدوان البري الهمجي الذي شنه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على محافظة (شمال قطاع غزة)، والذي ما زال مستمرًا في استهداف الأرض والإنسان الفلسطيني بصورة ممنهجة ووحشية.

خلال هذه الأيام المئة، عاش أبناء شعبنا الفلسطيني في شمال القطاع أبشع صور القتل والتطهير العرقي والتدمير والتهجير، حيث خلّف العدوان الوحشي 5000 شهيد ومفقود، و9500 جريح يعانون من إصابات بعضها خطير ومزمن، بالإضافة إلى اعتقال 2600 مواطن بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية.

الدَّمار الذي طال المنازل والمستشفيات والمرافق العامة والبنية التحتية يفضح جلياً نية الاحتلال "الإسرائيلي" في القضاء على مقومات الحياة في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج، متسببًا في أزمة إنسانية عميقة تُفاقم من معاناة شعبنا الفلسطيني الكريم.

إننا نؤكد على أن شعبنا الفلسطيني سيظل صامدًا أمام هذا العدوان الوحشي وأن الاحتلال لن ينجح في تهجير شعبنا وسلبه حقوقه وثوابته، وأن هذه الجرائم لن تزيد شعبنا الفلسطيني إلا إصرارًا على نيل حقوقه المشروعة واستعادة أرضه المغتصبة.

نُدين بأشد العبارات استمرار العدوان البري الهمجي على محافظة شمال قطاع غزة وعلى جميع محافظات القطاع، والذي لا يستهدف سوى المدنيين والقطاعات الحيوية المدنية فقط.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة (شمال قطاع غزة)، وكذلك الإدارة الأمريكية والدول التي دعمت وشاركت في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ونطالبهم بوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين.

نُطالب المجتمع الدولي والمُنظّمات الدَّولية والأممية بضرورة التدخل العاجل والتَّحرك الفوري وممارسة دوراً فعلياً للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ووقف تداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الأحد 12 يناير 2025