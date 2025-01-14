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بيان رقم (727).. الإعلام الحكومي: تحذيرات مهمة من غدر الاحتلال "الإسرائيلي" في ظل الأحاديث المتزايدة عن إمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار

14 كانون ثاني / يناير 2025 03:25

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (727) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

تحذيرات مهمة من غدر الاحتلال "الإسرائيلي" في ظل الأحاديث المتزايدة عن إمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار

في ظل الأحاديث المتزايدة عن إمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الاحتلال "الإسرائيلي" والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يهمنا أن نوجه تحذيراً شديداً لشعبنا الفلسطيني العظيم في كافة أنحاء قطاع غزة من مخاطر الغدر الذي يقوم به الاحتلال "الإسرائيلي" والذي يتبع أسلوباً مبيتاً للإيقاع بالمزيد من المجازر والجرائم والأذى والضرر بحق المدنيين الأبرياء وبحق القطاعات المختلفة.

إن ما يراودنا من تجارب سابقة يؤكد أن الاحتلال لا يتوانى عن ارتكاب المجازر والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني حتى في ظل الحديث عن وقف إطلاق النار، مستغلاً هذه الفترة لإلحاق أكبر قدر من الأضرار والخسائر، خاصة في المناطق التي شهدت قصفاً مكثفاً وتدميراً واسعاً. لذلك، نؤكد لشعبنا الفلسطيني على ضرورة اليقظة التامة والتحلي بأقصى درجات الحذر في هذه المرحلة الحساسة.

*وبالتزامن مع هذه الظروف فإننا نود توجيه التحذيرات التالية:*

  1. *الحذر أثناء التنقّل:* نناشد أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم أن يكونوا في حالة تأهب تام أثناء التنقل بين المناطق والمحافظات وأماكن النزوح وأخذ المعلومات والإعلانات ومواعيدها من مصادرها الفلسطينية الرسمية حرصاً على سلامتكم، وأن تتجنبوا التحرك في المناطق المدمرة أو التي تشهد قصفاً مكثفاً، خاصة في الساعات التي تلي الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث قد يكون الاحتلال قد نصب كمائن أو تفخيخ بعض الممتلكات لإيقاع المزيد من الجرائم ولزيادة الأضرار.
  1. *الحذر من المنازل المقصوفة والمهدمة:* نناشد المواطنين الابتعاد عن المباني المدمرة أو التي تعرضت للقصف، حيث قد تكون هناك انهيارات مفاجئة أو سقوط لقطع وركام من المباني المقصوفة والمدمرة حيث تشكل تهديداً مباشراً على حياتهم.
  1. *الحذر من بقايا الأسلحة التي لم تنفجر:* نناشد أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم الحذر من بقايا القنابل والصواريخ والذخائر غير المنفجرة والتي تشكل خطراً بالغاً على حياتكم. يجب عدم الاقتراب منها أو لمسها، والإبلاغ فوراً عنها للجهات المختصة لتفادي وقوع حوادث قد تؤذيكم أو تؤذي أحبابكم.
  1. *الحذر في كل شيء:* نُنبهكم إلى ضرورة الحذر في كافة تحركاتكم اليومية، والابتعاد عن التجمعات التي قد تكون هدفاً للاحتلال "الإسرائيلي"، أو الأماكن التي تشهد تحركات غير اعتيادية. يجب أن يكون المواطنون على وعي تام بأن الاحتلال قد يسعى لاستغلال أي فترة هدوء لتحقيق أهدافه العدوانية.
  1. *الالتزام بتوجيهات السلامة:* إننا ندعو كافة أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم إلى الالتزام التام بتوجيهات السلامة، والإبلاغ عن أي جسم أو نشاط مشبوه أو تهديدات قد تُشكل خطراً على سلامتكم، مع التأكد من أن كل خطوة يتم اتخاذها مبنية على الحذر الكامل والوعي بالمخاطر المحيطة.

عاشت فلسطين حرة أبية..

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار..

الشفاء التام لجرحانا الكرام..

الحرية العاجلة لأسرانا البواسل..

التحية كل التحية لشعبنا الفلسطيني العظيم..

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الثلاثاء 14 يناير 2025

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