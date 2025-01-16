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بيان رقم (731).. عاجل | الإعلام الحكومي يُناشد شعبنا بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في مواجهة غدر الاحتلال

16 كانون ثاني / يناير 2025 07:53

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

*بيان صحفي رقم (731) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

*عاجل | المكتب الإعلامي الحكومي يُناشد أبناء شعبنا بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في مواجهة غدر الاحتلال*

????  *عاجل | المكتب الإعلامي الحكومي:*

يُناشد المكتب الإعلامي الحكومي أبناء شعبنا الفلسطيني الباسل بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في مواجهة غدر الاحتلال "الإسرائيلي"، والاستمرار في توخي الانتباه من جرائم القصف والمجازر والاستهدافات المتواصلة التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.

⚠️  *ندعو الجميع إلى:*

  1. البقاء على جهوزية عالية للتعامل مع أي طارئ.
  2. تفادي المناطق المستهدفة والابتعاد عن الأماكن المعرضة للخطر.
  3. التعاون مع فرق الطوارئ والدفاع المدني لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

 

????  *الاحتلال يُمعن في جرائم القتل والاستهداف والقصف العشوائي بحق شعبنا، مما يتطلب وحدة الصف وحماية الجبهة الداخلية.*

رحم الله الشهداء وشفاءً عاجلاً للجرحى، وحفظ الله شعبنا من كل سوء.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الخميس 16 يناير 2025

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