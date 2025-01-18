بيان رقم (732).. الحكومة الفلسطينية في غزة تعلن جاهزيتها لتنفيذ خطة شاملة لإعادة الحياة تدريجياً بعد وقف إطلاق النار بقيادة الشرطة والبلديات

بيان صحفي رقم (732) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الحكومة الفلسطينية في غزة تعلن جاهزيتها لتنفيذ خطة شاملة لإعادة الحياة تدريجياً بعد وقف إطلاق النار بقيادة الشرطة والبلديات

تُعلن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عن الانتهاء من وضع خطة شاملة للتعامل مع قرار وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد. وتتضمن الخطة إجراءات ميدانية عاجلة لضمان عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا، بما يشمل تأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين. وتم إعداد فرق حكومية متخصصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانيًا، بما يضمن سلامة المواطنين ومحاولة توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتؤكد الحكومة الفلسطينية على جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل في هذه الخطة، وإنه سيكون على رأس هذه الخطة الشرطة الفلسطينية والبلديات وفرق المتابعة الميدانية للقيام بدورها في تنفيذ هذه الخطة. وستعمل الشُّرطة على حفظ الأمن والنظام في مختلف المحافظات، بينما ستتولى البلديات مهام إعادة فتح الشَّوارع وتنظيف المناطق المتضررة وتمديدات المياه وتأهيل البنية التحتية. وستقوم الفرق الحكومية الأخرى من الوزارات المختلفة للمتابعة الميدانية بالعمل عن كثب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

حفظ الله شعبنا الفلسطيني الكريم

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل لجرحانا البواسل

الحرية التامة لأسرانا في سجون الاحتلال

العودة الميمونة للمفقودين والمبعدين الكرام

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

السبت 18 يناير 2025