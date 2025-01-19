بيان رقم (733).. الإعلام الحكومي: بدأنا في نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف المحافظات والبلديات تشرع في إعادة فتح وتأهيل الشَّوارع

بيان صحفي رقم (733) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

بدأنا في نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف المحافظات والبلديات تشرع في إعادة فتح وتأهيل الشَّوارع

نعلن عن البدء في نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق الخطة الحكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة، وكذلك شرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشَّوارع بُعيد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل وفقاً للخطة الحكومية لتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن وبشكل تدريجي.

نأمل من أبناء شعبنا الفلسطيني تجنّب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة الصادرة عن الإعلام العبري أو الإعلام المعادي لشعبنا، وندعو شعبنا إلى الحذر أثناء التنقل بين المناطق والمحافظات، ونؤكد أن عودة النازحين ستكون بعد 7 أيام من بدء سريان قرار وقف إطلاق النار.

كما ندعو أبناء شعبنا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الحكومية، والابتعاد عن المناطق المدمرة لتفادي المخاطر التي قد تنجم عنها، كما وندعو إلى تجنّب المنازل المقصوفة لتفادي الانهيارات المفاجئة، وكذلك الابتعاد عن الصواريخ والأجسام المشبوهة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة ورفع مستوى الوعي.

حفظ الله شعبنا الفلسطيني الكريم

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل لجرحانا البواسل

الحرية التامة لأسرانا في سجون الاحتلال

العودة الميمونة للمفقودين والمبعدين الكرام

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الأحد 19 يناير 2025