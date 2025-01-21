بيان رقم (734).. المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة واستمرت 470 يوماً – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى السبت 18 يناير 2025

بيان صحفي رقم (734) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة واستمرت 470 يوماً – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى السبت 18 يناير 2025

◻️ (470) يوماً استمرت حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (10,100) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بشكل عام.

◻️ (61,182) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (14,222) مفقودٍ لم يصلوا إلى المستشفيات حتى 18 يناير 2025.

◻️ (46,960) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻️ (9,268) مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية. (وزارة الصحة).

◻️ (2,092) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5,967 شهيداً. (وزارة الصحة).

◻️ (4,889) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 8,980 شهيداً. (وزارة الصحة).

◻️ (17,861) شهيداً من الأطفال.

◻️ (214) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (808) أطفال استشهدوا خلال حرب الإبادة وعمرهم أقل من عام.

◻️ (44) استشهدوا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء وسياسة التجويع.

◻️ (8) استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.

◻️ (12,316) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (1,155) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

◻️ (94) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (205) شهداء من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (736) شهيداً من عناصر وشرطة تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال.

◻️ (150) جريمة استهداف الاحتلال لعناصر وشرطة وتأمين مساعدات.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (110,725) جريحاً ومصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).

◻️ (15,000) جريح بحاجة إلى عملية تأهيل طويلة الأمد. (وزارة الصحة).

◻️ (4,500) حالة بتر، بينهم 18% من فئة الأطفال. (وزارة الصحة).

◻️ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (400) جريح ومُصاب من الصحفيين والإعلاميين.

◻️ (220) مركزاً للإيواء والنُّزُوح استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (10%) فقط من مساحة قطاع غزة كان الاحتلال يدّعي الإسرائيلي "مناطق إنسانية".

◻️ (38,495) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (13,901) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻️ (12,700) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (2,136,026) حالة أُصيبت بأمراض معدية نتيجة النزوح. (وزارة الصحة)

◻️ (71,338) حالة أُصيبت بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

◻️ (6,600) حالة اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (360) حالة اعتقال من الكوادر الصحية (الاحتلال أعدم 3 أطباء داخل السجون).

◻️ (48) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (26) حالة اعتقال لعناصر الدفاع المدني.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (110,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻️ (216) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (137) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (357) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (12,800) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

◻️ (785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

◻️ (760) معلماً وموظفاً تربوياً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

◻️ (150) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال.

◻️ (823) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (158) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل (60) مقبرة.

◻️ (2,300) جثمان سرقها الاحتلال من مقابر قطاع غزة.

◻️ (161,600) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (82,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻️ (194,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻️ (100,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

◻️ (34) مستشفى حرقها الاحتلال أو اعتدى عليها أو أخرجها عن الخدمة.

◻️ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (136) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻️ (3,680) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻️ (2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

◻️ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

◻️ (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

◻️ (42) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

◻️ (717) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

◻️ (88%) نسبة الدمار في قطاع غزة.

◻️ (+38) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الثلاثاء 21 يناير 2025