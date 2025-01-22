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بيان صحفي رقم (735) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: تحذير عاجل وعالي الخطورة بخصوص انفجار مخلفات الاحتلال التي تهدد حياة المواطنين

22 كانون ثاني / يناير 2025 01:25

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (735) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

تحذير عاجل وعالي الخطورة بخصوص انفجار مخلفات الاحتلال التي تهدد حياة المواطنين

نحذر أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة من خطورة مخلفات الاحتلال "الإسرائيلي" الحربية من قنابل وصواريخ وقذائف لم تنفجر بعد، والتي تُشكِّل تهديداً مباشراً على حياتكم وسلامة عائلاتكم الكريمة، حيث استقبلت المستشفيات على مدار الأيام القليلة الماضية إصابات وشهداء بسبب انفجار أجسام مشبوهة من مخلفات الاحتلال "الإسرائيلي".

*لذلك فإن الإجراءات المطلوبة من الجميع هي:*

1. عدم الاقتراب أو عدم العبث مطلقاً بأي جسم مشبوه أو غير معروف الشكل.

2. إبلاغ الجهات المختصة فوراً عند العثور على أي مخلفات حربية أو أجسام مشبوهة، وذلك عبر التواصل مع الدفاع المدني أو الشرطة الفلسطينية.

3. توعية الأطفال بعدم الاقتراب أو اللعب في المناطق التي تعرضت للقصف.

4. الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية الرسمية والمختصة لتجنب الحوادث المؤسفة.

*أخي المواطن الكريم:*

إن حياتكم وسلامتكم أمانة، والتزامكم بالتعليمات يساهم في حماية الجميع من أي مخاطر إضافية.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الأربعاء 22 يناير 2025م

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