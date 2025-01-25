بيان رقم (737).. المكتب الإعلامي الحكومي: الأجهزة الحكومية تواصل انتشارها ميدانياً وفق خطط مُعدَّة مُسبقاً في إطار تطبيق قرار وقف إطلاق النار

بيان صحفي رقم (737) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الأجهزة الحكومية تواصل انتشارها ميدانياً وفق خطط مُعدَّة مُسبقاً في إطار تطبيق قرار وقف إطلاق النار:

في إطار الجهود المبذولة لتطبيق قرار وقف إطلاق النار وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها، تواصل الأجهزة الحكومية المختلفة انتشارها الميداني وفق الخطط المُعدَّة مُسبقاً. وتشمل هذه الجهود في الوقت الحالي:

أولاً: العمل على ترتيب عودة مئات الأسرى الفلسطينيين الذين طال انتظارهم إلى أحضان عائلاتهم الكريمة، كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى تحريرهم واستعادتهم إلى أرض الوطن بعد غيابهم سنوات وعقود في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

ثانياً: ترتيب عملية عودة النازحين إلى منازلهم من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، من خلال تقديم التوجيهات الميدانية على مدار الساعة لضمان توفير وإنجاح العودة الكريمة لشعبنا الفلسطيني العظيم.

نؤكد في هذا السياق التزامنا الكامل بخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في الميادين كافة، والعمل بشكل حثيث لضمان تنفيذ هذه المهام بروح المسؤولية الوطنية وبما يحقق تطلعات شعبنا الفلسطيني في الأمن والاستقرار.

تحية إجلال وتعظيم إلى شعبنا الفلسطيني العظيم

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل لجرحانا الكرام

الحرية العاجلة لأسرانا البواسل

العودة الميمونة للمبعدين والنازحين الكرام

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

السبت 25 يناير 2025