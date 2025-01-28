بيان رقم (741).. المكتب الإعلامي الحكومي: نُحذّر من غدر جيش الاحتلال بالمدنيين بخصوص موعد عودة النازحين إلى غزة والشمال وندعو للتحلي بالمسؤولية والانضباط

بيان صحفي رقم (741) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

نُحذّر من غدر جيش الاحتلال بالمدنيين بخصوص موعد عودة النازحين إلى غزة والشمال وندعو للتحلي بالمسؤولية والانضباط

في ظل الظروف الراهنة وحفاظاً على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وتعليقاً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن عودة المواطنين باتجاه محافظات شمال قطاع غزة. نؤكد أن المعلومات الخاصة بعودة النازحين يجب أن تُؤخذ فقط من المصادر الرسمية، التي تعمل على متابعة الأوضاع ميدانياً وضمان سلامة المواطنين منذ أيام وساعات طويلة.

وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم إلى التحلي بروح المسؤولية وأقصى درجات الحيطة والحذر والانضباط، وعدم الانجرار خلف أي معلومات غير رسمية قد تُشكّل خطراً على حياة الناس.

الأجهزة الحكومية المختصة تتابع عن كثب ترتيب عودة النازحين وضمان سلامتهم وسلامة الطرق والممرات المخصصة لهم.

إن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التحلي بالصبر والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على الأرواح وسلامة المواطنين في ما يتعلق بعودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.

حفظ الله شعبنا العظيم من كل سوء.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الأحد 26 يناير 2025