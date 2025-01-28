بيان رقم (742).. المكتب الإعلامي الحكومي: تعليمات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين 27 يناير بخصوص عودة النازحين إلى محافظات غزة والشمال

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28 كانون ثاني / يناير 2025 10:33
10:56المكتب الإعلامي الحكومي (05): الطواقم الشرطية نجحت في تحييد العشرات من مخلفات الاحتلال "الإسرائيلي" في جميع محافظات قطاع غزة
09:38المكتب الإعلامي الحكومي (04): جميع الطواقم والأجهزة الحكومية تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي في إطار تسهيل عودة مئات آلاف النازحين إلى محافظات غزة والشمال
08:50المكتب الإعلامي الحكومي (03): عاد أكثر من 300,000 نازحٍ من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال
09:47المكتب الإعلامي الحكومي (02): شعبنا الفلسطيني بمحافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135,000 خيمة وكرفان الآن وبشكل فوري وعاجل
09:20المكتب الإعلامي الحكومي (01): أكثر من 5,500 موظف حكومي يُسهّلون عودة النازحين إلى محافظات غزة والشمال