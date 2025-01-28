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بيان رقم (742).. المكتب الإعلامي الحكومي: تعليمات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين 27 يناير بخصوص عودة النازحين إلى محافظات غزة والشمال

28 كانون ثاني / يناير 2025 10:33

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

محدث|| بيان صحفي رقم (742) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:   تعليمات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين 27 يناير بخصوص عودة النازحين إلى محافظات غزة والشمال:   ???? يا أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، شعب الجبارين:   بعد التوصل لاتفاق بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال الوسطاء فإننا نؤكد على ما يلي:   1. يُسمح اليوم الاثنين 27 يناير 2025 للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من شارع الرشيد – البحر (مشياً على الأقدام فقط، وليس بالمركبات والسيارات)، وذلك بدءً من الساعة 07:00 صباحاً.   2. يُسمح اليوم الاثنين 27 يناير 2025 للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وذلك من خلال مفترق الشهداء "نتساريم" - شارع صلاح الدين (بالمركبات والسيارات فقط، وليس مشياً على الأقدام)، ويبدأ ذلك من الساعة 09:00 صباحاً، وسيكون هناك تفتيش عبر (جهاز X-RAY) لجميع المركبات بأصنافها.   هذا بخصوص اليوم الاثنين 27 يناير 2025.   ???? حفظ الله شعبنا العظيم،  شعب الجبارين   المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة – فلسطين الاثنين 27 يناير 2025
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