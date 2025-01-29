وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (742).. المكتب الإعلامي الحكومي: تعليمات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين 27 يناير بخصوص عودة النازحين إلى محافظات غزة والشمال وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (741).. المكتب الإعلامي الحكومي: نُحذّر من غدر جيش الاحتلال بالمدنيين بخصوص موعد عودة النازحين إلى غزة والشمال وندعو للتحلي بالمسؤولية والانضباط وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي رقم (746) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: جميع الطواقم والأجهزة الحكومية تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي في إطار تسهيل عودة مئات آلاف النازحين إلى محافظات غزة والشمال وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي رقم (745) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: عاد أكثر من 300,000 نازحٍ من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي رقم (744) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: شعبنا الفلسطيني بمحافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135,000 خيمة وكرفان الآن وبشكل فوري وعاجل وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي رقم (743) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: أكثر من 5,500 موظف حكومي يُسهّلون عودة النازحين إلى محافظات غزة والشمال وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي رقم (740) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي حول التصريحات المتداولة حول ما يسمى نقل أعداد من مواطني قطاع غزة لدول مجاورة وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (739).. المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يُمعن في التَّهرُّب من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار ويصرّ على المماطلة والتشويش وعرقلة تنفيذ الالتزامات وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (738) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (737).. المكتب الإعلامي الحكومي: الأجهزة الحكومية تواصل انتشارها ميدانياً وفق خطط مُعدَّة مُسبقاً في إطار تطبيق قرار وقف إطلاق النار
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان رقم (748).. المكتب الإعلامي الحكومي: نطالب بالتسريع في تطبيق البروتوكول الإنساني بشأن الوضع الكارثي في قطاع غزة بما يضمن إدخال المواد الإغاثية والإيوائية بشكل عاجل ودون قيود

29 كانون ثاني / يناير 2025 07:14

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

???? *بيان صحفي رقم (748) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

*نطالب بالتسريع في تطبيق البروتوكول الإنساني بشأن الوضع الكارثي في قطاع غزة بما يضمن إدخال المواد الإغاثية والإيوائية بشكل عاجل ودون قيود*

في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، نطالب جميع الأطراف والوسطاء بممارسة أقصى درجات الضّغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لإلزامه بتنفيذ تعهداته والتسريع في تطبيق البروتوكول الإنساني، بما يضمن إدخال المواد الإغاثية والإيوائية دون قيود.

إن فتح المعابر بشكل كامل بات ضرورة مُلحّة لإدخال الخيام والكرفانات لإيواء أكثر من ربع مليون أسرة فلسطينية شردها الاحتلال "الإسرائيلي" بفعل حرب الإبادة الجماعية، بعد التدمير الممنهج للقطاع الإسكاني. كما نؤكد على الحاجة العاجلة لإدخال المركبات والمعدات الخاصة بالدفاع المدني لتمكينه من أداء مهامه الإنسانية، وانتشال آلاف جثامين الشهداء من تحت الأنقاض وركام المنازل والأحياء السكنية المدمرة. 

وفي هذا السياق، نشدد على ضرورة إدخال مستلزمات صيانة البنية التحتية، بما في ذلك محطة الكهرباء وشبكات وآبار المياه، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية ومنع انهيار القطاعات الحيوية.

إن استمرار الاحتلال في عرقلة دخول هذه الاحتياجات يُفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة، ويُعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر، مما يستوجب تدخلاً دوليًا فوريًا وجادًا لوقف هذه الجريمة الإنسانية، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

تتفاقم هذه الأزمة الإنسانية بالتزامن مع عودة نصف مليون نازحٍ من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم خلال الـ72 ساعة الماضية من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وذلك بعد تهجيرهم قسرًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة".

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الأربعاء 29 يناير 2025

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟