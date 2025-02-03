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بيان رقم (750).. المكتب الإعلامي الحكومي: نناشد الإخوة في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى إعطاء الأولوية لإرسال الخيام ومستلزمات الإيواء ضمن قوافلهم الإغاثية القادمة

03 شباط / فبراير 2025 12:26

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (750) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

نناشد الإخوة في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى إعطاء الأولوية لإرسال الخيام ومستلزمات الإيواء ضمن قوافلهم الإغاثية القادمة

في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ومع استمرار دخول القوافل الإغاثية مشكورة من مختلف الجهات، نؤكد على الحاجة الملحّة والعاجلة لتوفير المأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم بفعل العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على شعبنا.

وانطلاقاً من هذه الضرورة القصوى، ندعو الإخوة في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى إعطاء الأولوية لإرسال الخيام ومستلزمات الإيواء ضمن قوافلهم الإغاثية القادمة، إلى جانب المواد الغذائية والإغاثية في الوقت الحالي.

إن توفير المأوى بات مسألة إنسانية مُلحّة لا تحتمل التأجيل، وهو الاحتياج الأكثر إلحاحًا في هذه المرحلة، لضمان الحدّ الأدنى من الكرامة والحماية لآلاف الأسر التي تفترش العراء في ظل أجواء الشتاء القاسية.

نطالب الضامنون والمجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لفتح المعابر وإدخال المواد الإيوائية بشكل فوري وعاجل.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الاثنين 3 فبراير 2025م

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