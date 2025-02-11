بيان رقم (756).. المكتب الإعلامي الحكومي: الجهات الحكومية المختصة تتابع محاولات التلاعب بالأسعار وسنلاحق من يتساوق مع مخططات الاحتلال للتضييق على شعبنا

بيان صحفي رقم (756) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الجهات الحكومية المختصة تتابع محاولات التلاعب بالأسعار وسنلاحق من يتساوق مع مخططات الاحتلال للتضييق على شعبنا

تتابع الجهات الحكومية المختصة محاولات بعض ضعاف النفوس من التجار والباعة للتلاعب بأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية، ونرى في هذه المحاولات تساوق مع مخططات الاحتلال للتضييق على شعبنا.

تقوم فرق حماية المستهلك ومباحث التموين بمراقبة الوضع ميدانيا في الأسواق، ولديها توجيهات واضحة للتعامل بحزم ووفق الأصول مع كل مخالف، فشعبنا يحتاج في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة إلى من يقف إلى جانبه ويخفف من معاناته وليس العكس.

نؤكد أننا لن نسمح بإحداث حالة بلبلة مفتعلة، ولن نقبل أن يزيد جشع بعض الخارجين عن الصف الوطني الضغط على مواطنينا، ونهيب بأبناء شعبنا للإبلاغ عن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو رفعها، سيما في ظل توفر المواد التموينية والسلع الغذائية بكميات تغطي حاجة المجتمع واستمرار تدفقها عبر المساعدات التي تقدمها الجهات الإغاثية المختلفة.

الإبلاغ عن حالات التلاعب بالأسعار على الرقم الوطني ١٠٩

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة – فلسطين

11 فبراير 2025