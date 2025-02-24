بيان صحفي رقم (757) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي.. الصحفيون الشهداء| المكتب الإعلامي الحكومي ينشر قائمة بأسماء 205 شهداء من الصحفيين والإعلاميين الذين قتلهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية

???? الصحفيون الشهداء.. المكتب الإعلامي الحكومي ينشر قائمة بأسماء 205 شهداء من الصحفيين والإعلاميين الذين قتلهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية التي استمرت (470) يوماً بشكل متواصل:

بسم الله الرحمن الرحيم

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

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ينعى المكتب الإعلامي الحكومي بكل آيات الفخر والاعتزاز الصحفيين والصحفيات الشهداء الذين ارتقوا بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء، هؤلاء الأبطال الذين اغتالهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة، لكن الاحتلال فشل في كسر إرادة شعبنا العظيم، سائلين الله تعالى أن يتقبل شهداءنا الصحفيين، وأن يلهم الأسرة الصحفية وذويهم الصبر والسلوان.

قائمة الصحفيين الشهداء:

1. الشهيد الصحفي/ محمد الصالحي

2. الشهيد الصحفي/ ابراهيم لافي

3. الشهيد الصحفي/ محمد جرغون

4. الشهيد الصحفي/ أسعد شملخ

5. الشهيد الصحفي/ سعيد الطويل

6. الشهيد الصحفي/ هشام النواجحة

7. الشهيد الصحفي/ محمد صبح

8. الشهيد الصحفي/ عائد النجار

9. الشهيد الصحفي/ محمد أبو مطر

10. الشهيد الصحفي/ رجب النقيب

11. الشهيد الصحفي/ أحمد شهاب

12. الشهيد الصحفي/ عبد الرحمن شهاب

13. الشهيد الصحفي/ حسام مبارك

14. الشهيد الصحفي/ هاني المدهون

15. الشهيد الصحفي/ عصام بهار

16. الشهيد الصحفي/ محمد بعلوشة

17. الشهيد الصحفي/ عبد الهادي حبيب

18. الشهيد الصحفي/ علي نسمان

19. الشهيد الصحفي/ أنس أبو شمالة

20. الشهيد الصحفي/ سميح النادي

21. الشهيد الصحفي/ خليل أبو عاذرة

22. الشهيد الصحفي/ محمود أبو ظريفة

23. الشهيد الصحفي/ محمد علي

24. الشهيدة الصحفية/ إيمان العقيلي

25. الشهيد الصحفي/ محمد عماد لبد

26. الشهيد الصحفي/ محمد الشوربجي

27. الشهيد الصحفي/ رشدي السراج

28. الشهيد الصحفي/ محمد الحسني

29. الشهيد الصحفي/ سائد حلبي

30. الشهيد الصحفي/ جمال الفقعاوي

31. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو مهادي

32. الشهيد الصحفي/ ياسر أبو ناموس

33. الشهيدة الصحفية/ سلمى مخيمر

34. الشهيدة الصحفية/ دعاء شرف

35. الشهيدة الصحفية/ سلام ميمة

36. الشهيد الصحفي/ ماجد كشكو

37. الشهيد الصحفي/ عماد الوحيدي

38. الشهيد الصحفي/ حذيفة النجار

39. الشهيد الصحفي/ نظمي النديم

40. الشهيد الصحفي/ مجد عرندس

41. الشهيد الصحفي/ اياد مطر

42. الشهيد الصحفي/ محمد البياري

43. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حطب

44. الشهيد الصحفي/ زاهر الأفغاني

45. الشهيد الصحفي/ مصطفى النقيب

46. الشهيد الصحفي/ هيثم حرارة

47. الشهيد الصحفي/ محمد الجاجة

48. الشهيد الصحفي/ يحيى أبو منيع

49. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حصيرة

50. الشهيد الصحفي/ محمود مطر

51. الشهيد الصحفي/ أحمد القرا

52. الشهيد الصحفي/ موسى البرش

53. الشهيد الصحفي/ أحمد فطيمة

54. الشهيد الصحفي/ يعقوب البرش

55. الشهيد الصحفي/ عمرو أبو حية

56. الشهيد الصحفي/ مصطفى الصواف

57. الشهيد الصحفي/ عبد الحليم عوض

58. الشهيد الصحفي/ ساري منصور

59. الشهيد الصحفي/ حسونة إسليم

60. الشهيد الصحفي/ بلال جاد الله

61. الشهيد الصحفي/ علاء النمر

62. الشهيدة الصحفية/ آيات خضورة

63. الشهيد الصحفي/ محمد الزق

64. الشهيد الصحفي/ عاصم البرش

65. الشهيد الصحفي/ محمد عياش

66. الشهيد الصحفي/ مصطفى بكير

67. الشهيدة الصحفية/ أمل زهد

68. الشهيد الصحفي/ مصعب عاشور

69. الشهيد الصحفي/ نادر النزلي

70. الشهيد الصحفي/ جمال هنية

71. الشهيد الصحفي/ عبد الله درويش

72. الشهيد الصحفي/ منتصر الصواف

73. الشهيد الصحفي/ مروان الصواف

74. الشهيد الصحفي/ أدهم حسونة

75. الشهيد الصحفي/ محمد فرج الله

76. الشهيد الصحفي/ حذيفة لولو

77. الشهيد الصحفي/ حسان فرج الله

78. الشهيدة الصحفية/ شيماء الجزار

79. الشهيد الصحفي/ محمود سالم

80. الشهيد الصحفي/ عبد الحميد القريناوي

81. الشهيد الصحفي/ حمادة اليازجي

82. الشهيد الصحفي/ حسام عمار

83. الشهيدة الصحفية/ عُلا عطا الله

84. الشهيدة الصحفية/ دعاء الجبور

85. الشهيدة الصحفية/ نرمين قواس

86. الشهيد الصحفي/ محمد أبو سمرة

87. الشهيد الصحفي/ عبد الكريم عودة

88. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو عبسة

89. الشهيدة الصحفية/ حنان عيّاد

90. الشهيد الصحفي/ سامر أبو دقة

91. الشهيد الصحفي/ رامي بدير

92. الشهيد الصحفي/ عاصم كمال موسى

93. الشهيد الصحفي/ علي عاشور

94. الشهيد الصحفي/ مشعل شهوان

95. الشهيد الصحفي/ حنين القطشان

96. الشهيد الصحفي/ عبد الله علوان

97. الشهيد الصحفي/ عادل زعرب

98. الشهيد الصحفي/ علاء أبو معمر

99. الشهيد الصحفي/ محمد خليفة

100. الشهيد الصحفي/ محمد أبو هويدي

101. الشهيد الصحفي/ أحمد جمال المدهون

102. الشهيد الصحفي/ محمد عبد الخالق العف

103. الشهيد الصحفي/ محمد يونس الزيتونية

104. الشهيد الصحفي/ محمد خير الدين

105. الشهيد الصحفي/ أحمد خير الدين

106. الشهيد الصحفي/ جبر أبو هدروس

107. الشهيد الصحفي/ أكرم الشافعي

108. الصحفي الشهيد/ حمزة وائل الدحدوح

109. الصحفي الشهيد/ مصطفى ثريا

110. الصحفي الشهيد/ علي سالم أبو عجوة

111. الصحفي الشهيد/ عبد الله بريص

112. الصحفي الشهيد/ محمد أبو داير

113. الصحفي الشهيد/ أحمد بدير

114. الصحفي الشهيد/ شريف عكاشة

115. الصحفية الشهيدة/ هبة العبادلة

116. الصحفي الشهيد/ فؤاد أبو خماش

117. الصحفي الشهيد/ محمد الثلاثيني

118. الصحفي الشهيد/ يزن الزويدي

119. الصحفي الشهيد/ وائل رجب أبو فنونة

120. الصحفي الشهيد/ إياد أحمد الرَّوَّاغ

121. الصحفي الشهيد/ عصام اللولو

122. الصحفي الشهيد/ محمد عبد الفتاح عطاالله

123. الصحفي الشهيد/ د. رزق الغرابلي

124. الصحفي الشهيد/ نافذ عبد الجوّاد

125. الصحفية الشهيدة/ آلاء حسن الهمص

126. الصحفية الشهيدة/ أنغام أحمد عدوان

127. الصحفي الشهيد/ د. زيد أبو زايد

128. الصحفي الشهيد/ ياسر ممدوح

129. الصحفي الشهيد/ محمد رسلان شنيورة

130. الصحفي الشهيد/ محمود مشتهى

131. الصحفي الشهيد/ محمد تشرين ياغي

132. الصحفي الشهيد/ مصعب أبو زايد

133. الصحفي الشهيد/ محمد خضر سلامة

134. الصحفي الشهيد/ محمد الريفي

135. الصحفي الشهيد/ عبد الرحمن صايمة

136. الصحفي الشهيد/ د. محمود عماد عيسى

137. الصحفي الشهيد/ عبد الوهاب عوني أبو عون

138. الصحفي الشهيد/ محمد عادل أبو سخيل

139. الصحفي الشهيد/ محمد السيد أبو سخيل

140. الصحفي الشهيد/ طارق السيد أبو سخيل

141. الصحفي الشهيد/ محمد بسام الجمل

142. الصحفي الشهيد/ مصطفى عيّاد

143. الصحفي الشهيد/ بهاء عكاشة

144. الصحفي الشهيد/ هائل النجار

145. الصحفي الشهيد/ محمود محمد جحجوح

146. الصحفي الشهيد/ معتز مصطفى الغفري

147. الصحفية الشهيدة/ آمنة محمود حميد

148. الصحفي الشهيد/ عبد الله أحمد الجمل

149. الصحفية الشهيدة/ أحلام عزات العجلة

150. الصحفية الشهيدة/ دينا عبد الله البطنيجي

151. الصحفي الشهيد/ محمود قاسم

152. الصحفي الشهيد/ سليم الشرفا

153. الصحفي الشهيد/ محمد محمود أبو شريعة

154. الصحفي الشهيد/ سعدي مدوخ

155. الصحفي الشهيد/ فتحي ناجي

156. الصحفي الشهيد/ أمجد جحجوح

157. الصحفي الشهيد/ وفاء أبو ضبعان

158. الصحفي الشهيد/ رزق أبو شكيان

159. الصحفي الشهيد/ محمد منهل أبو عرمانة

160. الصحفي الشهيد/ محمد عبد الله مشمش

161. الصحفي الشهيد/ محمد سعيد جاسر

162. الصحفي الشهيد/ معتصم محمود غراب

163. الصحفي الشهيد/ حيدر إبراهيم المصدر

164. الصحفي الشهيد/ إسماعيل ماهر الغول

165. الصحفي الشهيد/ رامي إياد الريفي

166. الصحفي الشهيد/ محمد عيسى أبو سعادة

167. الصحفي الشهيد/ تميم أحمد أبو معمر

168. الصحفي الشهيد/ عبد الله ماهر السوسي

169. الصحفي الشهيد/ إبراهيم مروان محارب

170. الصحفي الشهيد/ حمزة عبد الرحمن مرتجى

171. الصحفي الشهيد/ علي نايف طعيمة

172. الصحفي الشهيد/ محمد عبد الفتاح عبد ربه

173. الصحفي الشهيد/ عبد الله شكشك

174. الصحفية الشهيدة/ وفاء علي العديني

175. الصحفي الشهيد/ حسن عبد الرحيم علي حمد

176. الصحفي الشهيد/ محمد روحي مصطفى الطناني

177. الصحفي الشهيد/ أيمن محمد رويشد

178. الصحفي الشهيد/ سائد رضوان

179. الصحفي الشهيد/ حمزة أبو سلمية

180. الصحفية الشهيدة/ حنين محمود بارود

181. الصحفية الشهيدة/ نادية عماد السّيد

182. الصحفي الشهيد/ عبد الرحمن سمير الطناني

183. الصحفي الشهيد/ بلال محمد رجب

184. الصحفي الشهيد/ خالد أبو زر

185. الصحفية الشهيدة/ الزهراء محمد أبو سخيل

186. الصحفي الشهيد/ أحمد محمد أبو سخيل

187. الصحفي الشهيد/ مصطفى خضر بحر

188. الصحفي الشهيد/ عبد الرحمن خضر بحر

189. الصحفي الشهيد/ وائل إبراهيم أبو قفة

190. الصحفي الشهيد/ علاء فوزي برهوم

191. الصحفي الشهيد/ ممدوح إبراهيم قنيطة

192. الصحفي الشهيد/ ميسرة أحمد صلاح

193. الصحفية الشهيدة/ إيمان حاتم الشنطي

194. الصحفي الشهيد/ محمد حامد بعلوشة

195. الصحفي الشهيد/ محمد جبر القريناوي

196. الصحفي الشهيد/ أحمد بكر اللوح

197. الصحفي الشهيد/ فيصل أبو القمصان

198. الصحفي الشهيد/ أيمن الجدي

199. الصحفي الشهيد/ إبراهيم الشيخ علي

200. الصحفي الشهيد/ محمد اللدعة

201. الصحفي الشهيد/ فادي حسونة

202. الصحفي الشهيد/ عمرو صلاح الديراوي

203. الصحفي الشهيد/ سائد صبري نبهان

204. الصحفي الشهيد/ محمد بشير التَّلمس

205. الصحفي الشهيد/ أحمد الشَّيَّاح

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الخميس 13 فبراير 2025