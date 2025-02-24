إعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية برفح: صرف الكشف التاسع من دورة التوزيع الأولى للمسجلين على رابط تحديث بيانات النازحين والمقيمين

⭕إعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية - مديرية رفح
تعلن وزارة التنمية الإجتماعية مديرية رفح عن صرف الكشف التاسع من دورة التوزيع الأولى للمسجلين على رابط تحديث بيانات النازحين والمقيمين.
???? حيث كانت معايير الإستفادة كالتالي: المحافظة الأصلية رفح (حي النزوح غرب رفح) عدد الأفراد من 5_12، وعلى المستفيدين التوجه إلى مخزن العصار مقابل مستودعات الوكالة غرب تل السلطان لاستلام المساعدة مع إحضار الهوية الأصلية يوم السبت الموافق 1522025.
????ندعو النازحين والمقيمين لتحديث بيانات التسجيل على الرابط التالي https://mosa.e-gaza.com/login