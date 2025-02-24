إعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية برفح: صرف الكشف التاسع من دورة التوزيع الأولى للمسجلين على رابط تحديث بيانات النازحين والمقيمين

⭕إعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية - مديرية رفح

تعلن وزارة التنمية الإجتماعية مديرية رفح عن صرف الكشف التاسع من دورة التوزيع الأولى للمسجلين على رابط تحديث بيانات النازحين والمقيمين.

???? حيث كانت معايير الإستفادة كالتالي: المحافظة الأصلية رفح (حي النزوح غرب رفح) عدد الأفراد من 5_12، وعلى المستفيدين التوجه إلى مخزن العصار مقابل مستودعات الوكالة غرب تل السلطان لاستلام المساعدة مع إحضار الهوية الأصلية يوم السبت الموافق 1522025.



????ندعو النازحين والمقيمين لتحديث بيانات التسجيل على الرابط التالي https://mosa.e-gaza.com/login