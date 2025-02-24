إعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية برفح عن صرف الكشف العاشر

إعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية:
ـ تعلن وزارة التنمية الإجتماعية ـ مديرية رفح عن صرف الكشف العاشر من دورة التوزيع الأولى للمسجلين على رابط تحديث بيانات النازحين والمقيمين.
ـ حيث كانت معايير الإستفادة كالتالي: المحافظة الأصلية رفح (حي النزوح خربة العدس ) عدد الأفراد من 7_ 12 على الأسماء المرفقة بالكشف التوجه إلى مخزن عمارة آل عابد - تقاطع شارع عوني ضهير مع شارع قصر الملكة المؤدي إلى شارع عائد البشيتي - بجوار سوبر ماركت عابد لاستلام طرد غذائي مع إحضار الهوية الأصلية يوم غد الإثنين الموافق 1722025.
ـ للإطلاع على الأسماء المرفقة الدخول في قناة التليجرام الخاصة بتنمية رفح على الرابط التالي:
https://t.me/mosdrafah
ـ وتدعو النازحين والمقيمين تحديث بيانات التسجيل على الرابط التالي: https://mosa.e-gaza.com/login