إعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية برفح عن صرف الكشف العاشر

إعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية:

ـ تعلن وزارة التنمية الإجتماعية ـ مديرية رفح عن صرف الكشف العاشر من دورة التوزيع الأولى للمسجلين على رابط تحديث بيانات النازحين والمقيمين.

ـ حيث كانت معايير الإستفادة كالتالي: المحافظة الأصلية رفح (حي النزوح خربة العدس ) عدد الأفراد من 7_ 12 على الأسماء المرفقة بالكشف التوجه إلى مخزن عمارة آل عابد - تقاطع شارع عوني ضهير مع شارع قصر الملكة المؤدي إلى شارع عائد البشيتي - بجوار سوبر ماركت عابد لاستلام طرد غذائي مع إحضار الهوية الأصلية يوم غد الإثنين الموافق 1722025.

ـ للإطلاع على الأسماء المرفقة الدخول في قناة التليجرام الخاصة بتنمية رفح على الرابط التالي:

https://t.me/mosdrafah

ـ وتدعو النازحين والمقيمين تحديث بيانات التسجيل على الرابط التالي: https://mosa.e-gaza.com/login