بيان صحفي رقم (758) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تنويه مهم حول دخول المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة
نتوجه بالتحية لوسائل الإعلام والنشطاء على دورهم المحوري في تغطية مجريات الأحداث وتوفير المعلومات للرأي العام، وفي ضوء بدء دخول عدد من الآليات إلى قطاع غزة، فإننا نلفت انتباهكم لمراعاة التالي عند تغطية الحدث:
١.ما دخل حتى اللحظة عدد محدود جدا من الجرافات، وبقدر ما يمثله دخولها من أهمية بكسر فيتو الاحتلال؛ إلا أنها أقل بكثير مما يحتاجه قطاع غزة كما ونوعا، ونأمل أن تسير وتيرة إدخال بقية الدفعات بشكل أسرع.
٢.ليس المطلوب دخول الجرافات فقط وإنما الاحتياج والبروتوكول في هذه المرحلة ينص على إدخال 500 آلية تتنوع بين الجرافات وشاحنات النقل والحفارات والباجرات والكسارات الهيدروليكية للتعامل مع الكتل الخرسانية الكبيرة لتصبح سهلة النقل.
٣.الجهد المصري والقطري مشكور ومهم ولكن توفير الآليات والمعدات بهذا التنوع والبيوت المتنقلة وغيرها من مستلزمات الإيواء والإغاثة المطلوبة، يحتاج لتضافر الجهود الإقليمية والدولية.
٤.يجب الانتباه أن هناك قائمة طويلة من الاحتياجات والأولويات في مختلف القطاعات لم يتم إدخالها بعد مثل المواد اللازمة للترميم وإعادة التأهيل للمرافق الصحية وشبكات البنى التحتية ومولدات الكهرباء ومنظومات الطاقة والبطاريات، وهو ما يتطلب دائما الإشارة إليه وتذكير الاحتلال بتعهداته وبمدى أهمية هذه الاحتياجات.
٥.حديث الاحتلال وربطه استمرار دخول هذه الآليات باستمرار إفراج المقاومة عن الأسرى يعد ابتزاز رخيص بمعاناة شعبنا وتلاعب بتعهداته المنصوص عليها في البروتوكول الإنساني.
المكتب الإعلامي الحكومي
18 فبراير 2025