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بيان صحفي رقم (758) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: تنويه مهم حول دخول المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة

24 شباط / فبراير 2025 09:35

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (758) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

تنويه مهم حول دخول المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة

نتوجه بالتحية لوسائل الإعلام والنشطاء على دورهم المحوري في تغطية مجريات الأحداث وتوفير المعلومات للرأي العام، وفي ضوء بدء دخول عدد من الآليات إلى قطاع غزة، فإننا نلفت انتباهكم لمراعاة التالي عند تغطية الحدث:

١.ما دخل حتى اللحظة عدد محدود جدا من الجرافات، وبقدر ما يمثله دخولها من أهمية بكسر فيتو الاحتلال؛ إلا أنها أقل بكثير مما يحتاجه قطاع غزة كما ونوعا، ونأمل أن تسير وتيرة إدخال بقية الدفعات بشكل أسرع.

٢.ليس المطلوب دخول الجرافات فقط وإنما الاحتياج والبروتوكول في هذه المرحلة ينص على إدخال 500 آلية تتنوع بين الجرافات وشاحنات النقل والحفارات والباجرات والكسارات الهيدروليكية للتعامل مع الكتل الخرسانية الكبيرة لتصبح سهلة النقل.

٣.الجهد المصري والقطري مشكور ومهم ولكن توفير الآليات والمعدات بهذا التنوع والبيوت المتنقلة وغيرها من مستلزمات الإيواء والإغاثة المطلوبة، يحتاج لتضافر الجهود الإقليمية والدولية.

٤.يجب الانتباه أن هناك قائمة طويلة من الاحتياجات والأولويات في مختلف القطاعات لم يتم إدخالها بعد مثل المواد اللازمة للترميم وإعادة التأهيل للمرافق الصحية وشبكات البنى التحتية ومولدات الكهرباء ومنظومات الطاقة والبطاريات، وهو ما يتطلب دائما الإشارة إليه وتذكير الاحتلال بتعهداته وبمدى أهمية هذه الاحتياجات.

٥.حديث الاحتلال وربطه استمرار دخول هذه الآليات باستمرار إفراج المقاومة عن الأسرى يعد ابتزاز رخيص بمعاناة شعبنا وتلاعب بتعهداته المنصوص عليها في البروتوكول الإنساني.

المكتب الإعلامي الحكومي

18 فبراير 2025

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