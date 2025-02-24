بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بشأن خطر عودة الأمراض إلى قطاع غزة

إعلان هام:
▪في ظل التحديات التي تواجه قطاعنا ،فإن خطر عودة الأمراض التي كنا نعتقد أننا تخلصنا منها ما زال يهددنا، ومنها مرض شلل الأطفال حيث ما زلنا نسجل وجود للفيروس في مياه الصرف الصحي، وعليه
▪تعلن وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والاونروا واليونيسيف عن " اطلاق حملة وطنية واسعة النطاق للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال". في محافظات قطاع غزة
▪وذلك يوم السبت القادم الموافق 22/02/2025. ولمدة ثلاث أيام، مع إمكانية التمديد ليومين اضافيين.
▪المكان:- محافظات قطاع غزة - من خلال جميع المراكز الصحية والمستشفيات، بالإضافة إلى تنظيم فرق متنقلة للوصول الى المناطق النائية.
⏱ من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة2:00ظهرا .
▪الفئة المستهدفة:- الأطفال حتى سن 10 سنوات.
وزارة الصحة
حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
19 فبراير 2025