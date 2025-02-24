بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بشأن خطر عودة الأمراض إلى قطاع غزة

إعلان هام:

▪في ظل التحديات التي تواجه قطاعنا ،فإن خطر عودة الأمراض التي كنا نعتقد أننا تخلصنا منها ما زال يهددنا، ومنها مرض شلل الأطفال حيث ما زلنا نسجل وجود للفيروس في مياه الصرف الصحي، وعليه

▪تعلن وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والاونروا واليونيسيف عن " اطلاق حملة وطنية واسعة النطاق للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال". في محافظات قطاع غزة

▪وذلك يوم السبت القادم الموافق 22/02/2025. ولمدة ثلاث أيام، مع إمكانية التمديد ليومين اضافيين.

▪المكان:- محافظات قطاع غزة - من خلال جميع المراكز الصحية والمستشفيات، بالإضافة إلى تنظيم فرق متنقلة للوصول الى المناطق النائية.

⏱ من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة2:00ظهرا .

▪الفئة المستهدفة:- الأطفال حتى سن 10 سنوات.

وزارة الصحة

حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

19 فبراير 2025