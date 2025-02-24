وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي رقم (758) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: تنويه مهم حول دخول المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة حول خسائر القطاع الديني والوقفي والإعلان عن إطلاق ائتلاف مآذن لإعمار المساجد والمؤسسات الدينية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية إعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية برفح عن صرف الكشف العاشر وكالة الرأي الفلسطينية إعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بخانيونس عن بدء صرف المساعدات للمواطنين المسجلين على رابط تحديث بيانات مواطني قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة بخصوص الحصر الأولي للأضرار وكالة الرأي الفلسطينية تصريح صحفي صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني: استشهاد عنصرين من الشرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء انتشارهم لتأمين المساعدات برفح وكالة الرأي الفلسطينية إعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية برفح: صرف الكشف التاسع من دورة التوزيع الأولى للمسجلين على رابط تحديث بيانات النازحين والمقيمين وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي رقم (757) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي.. الصحفيون الشهداء| المكتب الإعلامي الحكومي ينشر قائمة بأسماء 205 شهداء من الصحفيين والإعلاميين الذين قتلهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (756).. المكتب الإعلامي الحكومي: الجهات الحكومية المختصة تتابع محاولات التلاعب بالأسعار وسنلاحق من يتساوق مع مخططات الاحتلال للتضييق على شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي | بيان صادر عن بلديات المغراقة والزهراء ووادي غزة حول إعلان المناطق الثلاث مناطق منكوبة
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي حول بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025

24 شباط / فبراير 2025 09:45

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

???? بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي حول بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025

ينطلق اليوم وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، العام الدراسي الجديد، 2024/2025 رغم التحديات الجسيمة التي فرضتها حرب الإبادة على غزة، والدمار الهائل الذي خلفته، والنقص الكبير في الموارد والإمكانات.
 
إننا ندرك تمامًا الصعوبات التي تواجه طلبتنا ومعلمينا، لكننا نؤكد التزامنا التام بضمان حق التعليم لجميع أبنائنا، سواء من خلال المدارس التي لا تزال قائمة أو تلك التي تم ترميمها وتجهيزها، أو عبر المدارس والنقاط التعليمية البديلة التي أنشئت في العديد من المناطق.

كما تعمل الوزارة بما لديها من إمكانات على استمرار توفير خيار التعليم عن بُعد للطلبة الذين تعذّر عليهم الحضور إلى المدارس لتلقي التعليم الوجاهي، من خلال المنصات الافتراضية Teams وكذلك Wise School، وذلك حرصًا منها على استمرار مسيرتهم التعليمية في ظل هذه الأوضاع.

وتهيب الوزارة بالجميع؛ من معلمين وطلبة وأولياء أمور، وفعاليات المجتمع التعاون والتكاتف من أجل إنجاح هذا العام الدراسي، متجاوزين التحديات بروح الصمود والإصرار على بناء مستقبل أفضل لأبنائنا. وفي هذا الصدد تناشد الوزارة العائلات الفلسطينية التي نزحت للمدارس -والتي قامت الوزارة بفتح أبوابها منذ بدء حرب الإبادة لاستقبال النازحين بهدف التخفيف عنهم- أن يُمكِّنوا الوزارة من كافة الغرف الصفية ليتم استغلالها لخدمة جموع الطلبة. 

كما تطالب وزارة التربية والتعليم العالي كافة المؤسسات الدولية والأممية التي تُعنى بحقوق الإنسان، وخصوصاً الحق في التعليم أن تقوم بواجبها تجاه قطاع التعليم، والضغط على الاحتلال للسماح بدخول مواد إعادة الإعمار والقرطاسية والأثاث المدرسي والمكتبي، وكافة المواد اللازمة لقطاع التعليم.

معاً وسوياً لخدمة أبنائنا الطلبة وتقديم خدمة تعليمية مميزة لهم.

وزارة التربية والتعليم 
قطاع غزة - فلسطين ???????? 
الأحد، 23 فبراير 2025

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟