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الثوابتة: جريمة استمرار إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لمعبر كرم أبو سالم إجراء غير قانوني ويزيد تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

04 آذار / مارس 2025 10:56

د. إسماعيل الثوابتة - مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي
د. إسماعيل الثوابتة - مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي

الثوابتة: جريمة استمرار إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لمعبر كرم أبو سالم إجراء غير قانوني ويزيد تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي، في إجراء غير قانوني وغير إنساني يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ويؤدي إلى منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، مما يهدد حياة أكثر من 2,4 مليون فلسطيني محاصرين في ظروف مأساوية.

استمرار هذا الإغلاق يعني:

???? تعطيل دخول المواد الغذائية الأساسية، مما يعمّق أزمة الجوع والمجاعة في ظل شحّ الإمدادات وانعدام البدائل.

???? منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يعرّض آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية.

???? منع دخول المعدات والآليات الثقيلة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية وبقاء الشوارع مغلقة وعدم المقدرة على انتشال جثامين أكثر من 10,000 شهيد مازالوا تحت الأنقاض.

???? تفاقم أزمة الوقود، مما يؤدي إلى توقف المستشفيات عن العمل وانقطاع الكهرباء عن مراكز الإيواء والمرافق الحيوية.

???? استمرار استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون.

إننا في الحكومة الفلسطينية نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا الحصار الخانق، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط الفوري لإعادة فتح المعبر وضمان تدفق المساعدات بشكل دائم ودون قيود، تفادياً لمزيد من الكوارث الإنسانية التي تهدد حياة مئات آلاف الأبرياء.

د. إسماعيل الثوابتة
مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
الثلاثاء 4 مارس 2025

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