بيان رقم (760) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي حول إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

*بيان صحفي رقم (760) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي حول إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة:*

تصريح صحفي:

‏يتواصل لليوم الثالث على التوالي إغلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للمعابر، ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها، في جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها ٢،٤ مليون إنسان داخل قطاع غزة.

‏ما زلنا نحذر من خطورة تداعيات هذه الجريمة، التي تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضربا بعرض الحائط الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي نصت أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها، فضلا عن استخدامها وسيلة للابتزاز الرخيص لتحقيق أهداف سياسية على حساب معاناة مئات الاف البشر.

إن استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة الانتاج والعمل داخل قطاع غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، ‏كما يتسبب منع الوقود بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين.

كما يعني مفاقمة الوضع الصحي سوءا، لمنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية؛ ما يعني حكما بالموت على آلاف المرضى المزمنين والجرحى لعدم توفر الرعاية الصحية، وحكما بالإعدام على المنظومة الصحية المنهارة أساسا بفعل تخريب وتدمير جيش الاحتلال المتعمد لها طوال ١٥ شهرا.

‏إن منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت، يعني بقاء نحو ١،٥ مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء شديدة البرودة، وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء.

فيما يعني منع وصول المعدات والآليات الثقيلة التي يحتاجها القطاع، بقاء أكوام الركام التي تزيد عن ٥٥ مليون طن، تحتجز تحت أنقاضها أكثر من ١٠ آلاف شهيد، وتعيق الحركة بسبب الشوارع المغلقة، كما تشكل مكرهة صحية وبيئية.

‏أمام هذا الواقع فإننا نحمل الاحتلال ومن يعاونه مسئولية تداعيات هذه الجريمة الجديدة ضد الإنسانية، ونرحب بكل المواقف الدولية التي أعلنت رفضها لهذه الجريمة بتجويع شعب كامل، ونطالبهم بإسقاط هذه المواقف عمليا على الأرض عبر ممارسة الضغط على الاحتلال وإجباره على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وعدم استخدام الحاجات الأساسية سلاح ضد المدنيين.

‏كما نطالب القمة العربية التي تنعقد اليوم بتبني قرارات جادة تجاه ما يتعرض له قطاع غزة، وإنفاذ قراراتهم السابقة بكسر الحصار وضمان دخول احتياجات قطاع غزة بشكل منتظم ودون قيود.

المكتب الإعلامي الحكومي

غزة_فلسطين

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٥م