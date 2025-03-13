تصريح صحفي: نشيد بالحملة الأهلية والشعبية التي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة لإعادة إعمار مستشفى النصر للأطفال

نشيد بالحملة الأهلية والشعبية التي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة، لإعادة إعمار مستشفى النصر للأطفال، ونحيي كل الجهود التي شاركت في إنجاحها ووصولها لهدفها الإنساني النبيل.

نجاح الحملة في الوصول لهدفها بجمع 10مليون دولار في أيام قليلة، يدلل على تلهف أبناء أمتنا العربية والإسلاميةوأحرار العالم لتقديم العون وتخفيف المعاناة عن شعبنا، ورسم الابتسامة على وجوه أطفالنا المرضى.

نرحب بكل جهد أهلي وشعبي يهدف لتقديم المساعدة والمساهمة في رفع آثار وتداعيات حرب الإبادة على شعبنا، وندعو إلى تنسيق كل تلك الجهود مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ليتضاعف أثرها، ولتصل وجهتها الصحيحة وفق الفئات الأشد احتياجا والأكثر تضررا.

نؤكد أن المبادرات المجتمعية والفردية لعبت دورا مهما خلال العدوان في التخفيف عن المواطنين والاستجابة لاحتياجات عديدة، ولكنها لا تستطيع بمفردها إزالة تداعيات ومعاناة هذه الحرب ولن تستطيع تلبية الحاجات الإنسانية الكبيرة التي تحتاج إلى خطة لاعادة الإعمار يتم تبنيها إقليميا ودوليا.

ندعو للإسراع في عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، والشروع في إجراءات تنفيذ الخطة العربية بمراحلها سيما الانعاش المبكر والإغاثة العاجلة بتوفير المأوى المؤقت لنحو 300 ألف أسرة فقدت منازلها.

نطالب بكسر الحصار عن غزة، وفتح كافة المعابر والضغط لإدخال كل الاحتياجات الإنسانية والمستلزمات المعيشية التي يحتاجها أبناء شعبنا.

سلامة عمر معروف

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي

غزة_فلسطين

الخميس 13 مارس 2025م