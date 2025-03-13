تصريح صحفي: نشيد بالحملة الأهلية والشعبية التي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة لإعادة إعمار مستشفى النصر للأطفال
نشيد بالحملة الأهلية والشعبية التي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة، لإعادة إعمار مستشفى النصر للأطفال، ونحيي كل الجهود التي شاركت في إنجاحها ووصولها لهدفها الإنساني النبيل.
نجاح الحملة في الوصول لهدفها بجمع 10مليون دولار في أيام قليلة، يدلل على تلهف أبناء أمتنا العربية والإسلاميةوأحرار العالم لتقديم العون وتخفيف المعاناة عن شعبنا، ورسم الابتسامة على وجوه أطفالنا المرضى.
نرحب بكل جهد أهلي وشعبي يهدف لتقديم المساعدة والمساهمة في رفع آثار وتداعيات حرب الإبادة على شعبنا، وندعو إلى تنسيق كل تلك الجهود مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ليتضاعف أثرها، ولتصل وجهتها الصحيحة وفق الفئات الأشد احتياجا والأكثر تضررا.
نؤكد أن المبادرات المجتمعية والفردية لعبت دورا مهما خلال العدوان في التخفيف عن المواطنين والاستجابة لاحتياجات عديدة، ولكنها لا تستطيع بمفردها إزالة تداعيات ومعاناة هذه الحرب ولن تستطيع تلبية الحاجات الإنسانية الكبيرة التي تحتاج إلى خطة لاعادة الإعمار يتم تبنيها إقليميا ودوليا.
ندعو للإسراع في عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، والشروع في إجراءات تنفيذ الخطة العربية بمراحلها سيما الانعاش المبكر والإغاثة العاجلة بتوفير المأوى المؤقت لنحو 300 ألف أسرة فقدت منازلها.
نطالب بكسر الحصار عن غزة، وفتح كافة المعابر والضغط لإدخال كل الاحتياجات الإنسانية والمستلزمات المعيشية التي يحتاجها أبناء شعبنا.
سلامة عمر معروف
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي
غزة_فلسطين
الخميس 13 مارس 2025م