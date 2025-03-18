بيان نعي باستشهاد كوكبة من قيادات العمل الحكومي

بيان نعي:

"مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ رِجَالٞ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن يَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِيلٗا"

ننعى بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم: كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة، عُرف منهم حتى اللحظة:

الشهيد القائد الكبير/ عصام الدعليس

رئيس متابعة العمل الحكومي

الشهيد القائد المستشار/ أحمد الحتة

وكيل وزارة العدل

الشهيد القائد اللواء/ محمود أبو وطفة

وكيل وزارة الداخلية

الشهيد القائد اللواء/ بهجت أبو سلطان

مدير عام جهاز الامن الداخلي

الذين ارتقوا إلى العلا بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيونازي بشكل مباشر هم وعائلاتهم، وقد استشهدوا رحمهم الله مع مئات الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني جراء الجرائم المتواصلة منذ فجر اليوم.

وإذ نزف هؤلاء القادة الذين عملوا منذ بداية حرب الإبادة للتخفيف عن شعبهم، وأدوا أمانة المسئولية الملقاة على عاتقهم، وارتقوا بعد مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرّفة، حيث كانوا مثالاً للإخلاص والتفاني في عملهم؛ فإننا نؤكد أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في واجبنا الديني ودورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الهمجي.

رحم الله الشهداء،،،

شفى الله الجرحى،،،

رد الله غدر العدو،،،

المكتب الإعلامي الحكومي

غزة_فلسطين

الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥م