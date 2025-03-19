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بيان رقم (762): المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جريمة مروعة باستهداف الطواقم الأممية في قطاع غزة ما أدى إلى مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة خمسة آخرين بإصابات بليغة

19 آذار / مارس 2025 03:43

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (762) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جريمة مروعة باستهداف الطواقم الأممية في قطاع غزة ما أدى إلى مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة خمسة آخرين بإصابات بليغة 

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال "الإسرائيلي" الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، استهدف جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقراً للطواقم الأممية العاملة في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة خمسة آخرين بإصابات بليغة، في اعتداء سافر يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.

إننا في المكتب الإعلامي الحكومي ندين بأشد العبارات هذا الاستهداف الممنهج الذي يعكس إصرار الاحتلال على ضرب العمل الإنساني وعرقلة الجهود الإغاثية في القطاع المحاصر. إن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة متعمدة تستهدف المؤسسات الأممية والإنسانية لمنعها من أداء واجبها في إغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يواجهون أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان المستمر.

???? وإزاء هذه الجريمة النكراء نؤكد على ما يلي:
1️⃣ نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استهداف الطواقم الإنسانية، ونؤكد أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

2️⃣ ندين الصمت الدولي على الجرائم المتواصلة بحق الطواقم الإنسانية، واعتبار هذا التجاهل مشاركة في الجريمة وتشجيعًا للاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات. 

3️⃣ نؤكد على استهداف الاحتلال للعمل الإنساني، حيث يواصل بشكل ممنهج عرقلة دخول المساعدات وقصف مقرات ومخازن الإغاثة في محاولة لإحكام سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

4️⃣ نطالب الأمم المتحدة بموقف واضح وقوي إزاء هذه الجريمة، وضرورة تحركها الفوري لمحاسبة الاحتلال ووقف عدوانه المستمر على المدنيين والعاملين الإنسانيين في قطاع غزة

إن استمرار الاحتلال في استهداف الطواقم الإغاثية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة يمثل تحديًا للمجتمع الدولي، ويضع العالم أمام اختبار حقيقي حول مدى جديته في حماية القانون الدولي ومنع جرائم الحرب. إننا نطالب بتحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة، وندعو كافة المؤسسات الحقوقية إلى التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه المتصاعدة. 

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين 
الأربعاء 19 مارس 2025

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