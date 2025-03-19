بيان رقم (763): المكتب الإعلامي الحكومي: مرفق أسماء العاملين الأجانب المستهدفين.. جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف مقراً أممياً وسط قطاع غزة يؤدي إلى مقتل موظف أجنبي وإصابة خمسة آخرين

???? بيان صحفي رقم (763) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

⭕ مرفق أسماء العاملين الأجانب المستهدفين.. جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف مقراً أممياً وسط قطاع غزة يؤدي إلى مقتل موظف أجنبي وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة

يدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عبر استهدافه المباشر لمقر يتبع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (United Nations Office for Project Services - UNOPS) وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الطواقم الإنسانية، والتي تهدف إلى عرقلة الجهود الإغاثية ومنع المؤسسات الدولية من أداء مهامها الإنسانية في قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

???? العاملون الأجانب الذين استهدفهم الاحتلال في هذه الجريمة هم:

✅ مارين مارينوف – قتل

Marin Marinov - Killed

✅ جويل فورنيت – مصاب بجروح بليغة

Joel Fournet - Critically Injured

✅ إلكسندر بابان - مصاب بجروح بليغة

Alexander Papan - Critically Injured

✅ بيرثون نيكلاوس - مصاب بجروح خطيرة

Berthon Nicklaus - Severely Injured

✅ آرنلد نيل - مصاب بجروح خطيرة

Arnold Neil - Severely Injured

✅ ديفيد بيترون - مصاب بجروح خطيرة

David Petron - Severely Injured

???? وإزاء هذه الجريمة النكراء، نود التأكيد مُجدداً على ما يلي:

1️⃣ نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استهداف الطواقم الإنسانية، ونؤكد أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

2️⃣ ندين الصمت الدّولي والتقاعس عن حماية العاملين الإغاثيين، ونؤكد أن عدم التحرك لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المؤسسات الأممية والإنسانية في قطاع غزة.

3️⃣ نؤكد أن هذه الجريمة تأتي في إطار استهداف الاحتلال الممنهج للعمل الإنساني، حيث يواصل عرقلة دخول المساعدات، وقصف مقرات ومخازن الإغاثة، في محاولة لإحكام سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

4️⃣ نطالب الأمم المتحدة بموقف واضح وقوي إزاء هذه الجريمة، وندعوها إلى تحرك فوري لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" ووقف استهدافه للطواقم الإغاثية العاملة تحت مظلتها، كما ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمساءلة الاحتلال عن جرائمه المتواصلة ضد العاملين في المجال الإنساني.

إن استمرار الاحتلال في استهداف الطواقم الإغاثية يمثل تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي واختبارًا لمدى التزامه بحماية القانون الدولي، لذا نطالب كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المتواصلة في قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة – فلسطين

الأربعاء 19 مارس 2025