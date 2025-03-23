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بيان رقم (767): ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة وعاود مواصلتها لليوم 534 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الأحد 23 مارس 2025

23 آذار / مارس 2025 02:57

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

???? *بيان صحفي رقم (767) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

*‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة وعاود مواصلتها لليوم 534 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الأحد 23 مارس 2025م*

◻️ (534) يوماً استمرت حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

◻️ (12,000) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بشكل عام.

◻️ (61,221) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (+11,200) مفقود، منهم شهداء لم يصلوا إلى المستشفيات، ومنهم من لا يزال مصيرهم مجهولًا.

◻️ (50,021) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻️ (11,850) مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية. (وزارة الصحة).

◻️ (2,165) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 6,161 شهيداً. (وزارة الصحة).

◻️ (5,064) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 9,272 شهيداً. (وزارة الصحة).

◻️ (17,954) شهيداً من الأطفال.

◻️ (274) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (876) أطفال استشهدوا خلال حرب الإبادة وعمرهم أقل من عام.

◻️ (52) استشهدوا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء وسياسة التجويع.

◻️ (17) استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 14 طفلاً.

◻️ (12,365) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (1,394) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

◻️ (105) شهداء من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (206) شهداء من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (743) شهيداً من عناصر وشرطة تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال.

◻️ (154) جريمة استهداف الاحتلال لشرطة وعناصر تأمين مساعدات.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (527) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (113,274) جريحاً ومصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).

◻️ (17,000) جريح بحاجة إلى عملية تأهيل طويلة الأمد. (وزارة الصحة).

◻️ (4,700) حالة بتر، بينهم 18% من فئة الأطفال. (وزارة الصحة).

◻️ (+60%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (400) جريح ومُصاب من الصحفيين والإعلاميين.

◻️ (226) مركزاً للإيواء والنُّزُوح استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (10%) فقط من مساحة قطاع غزة يدّعي الاحتلال "الإسرائيلي" أنها "مناطق إنسانية".

◻️ (39,384) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (14,323) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والجوع.

◻️ (22,000) مريض بحاجة للعلاج في الخارج.

◻️ (13,000) مريض ومصاب أنهوا إجراءات التحويل وبانتظار السفر.

◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (2,136,026) حالة أُصيبت بأمراض معدية نتيجة النزوح. (وزارة الصحة)

◻️ (71,338) حالة أُصيبت بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

◻️ (6,628) حالة اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (360) حالة اعتقال من الكوادر الصحية (الاحتلال أعدم 3 أطباء داخل السجون).

◻️ (48) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (26) حالة اعتقال لعناصر الدفاع المدني.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (110,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻️ (280,000) أسرة تحتاج إلى خيمة أو كرفان أو بيت متنقل في قطاع غزة.

◻️ (221) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (139) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (359) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (12,900) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

◻️ (785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

◻️ (800) معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

◻️ (150) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال خلال الحرب.

◻️ (825) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (161) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل (60) مقبرة.

◻️ (2,300) جثمان سرقها الاحتلال من مقابر قطاع غزة.

◻️ (165,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (115,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالحة للسكن.

◻️ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (+100,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

◻️ (34) مستشفى حرقها الاحتلال أو اعتدى عليها أو أخرجها عن الخدمة.

◻️ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (138) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻️ (3,700) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻️ (2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

◻️ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

◻️ (2,846,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

◻️ (42) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

◻️ (719) بئر ماء دمرها الاحتلال وأخرجها من الخدمة.

◻️ (+88%) نسبة الدمار في قطاع غزة.

◻️ (+41) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

✍???? *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الأحد 23 مارس 2025م

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