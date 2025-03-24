بيان (771) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي.. تنويه رسمي: لا صحة لما يُتداول من شائعات حول إجلاء الوفود الأجنبية الطبية من قطاع غزة

⭕ *بيان صحفي رقم (771) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⛔ *تنويه رسمي: لا صحة لما يُتداول من شائعات حول إجلاء الوفود الأجنبية الطبية من قطاع غزة*

يتداول بعض النشطاء والهواة شائعات ومزاعم عن قيام الاحتلال بإبلاغ جميع الوفود الطبية الأجنبية بضرورة مغادرة قطاع غزة فورًا. بعد تواصلنا المباشر مع المؤسسات الدولية الطبية وغير الطبية، نؤكد بشكل قاطع أن هذه المعلومات غير صحيحة وأنها عبارة عن إشاعات.

نهيب بالجميع، خاصة النشطاء والإعلاميين، بضرورة تحرّي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار والمعلومات، والتأكد من مصادرها قبل تداولها ونشرها، لتفادي نشر الإشاعات التي قد تخدم أجندات الاحتلال وتربك المشهد الإنساني في القطاع.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الاثنين 24 مارس 2025