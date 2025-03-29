بيان (775) المكتب الإعلامي الحكومي: المؤسسات الحكومية في غزة تعمل وفق طابع خدماتي بحت.. ونثمن الجهود المصرية بشأن تشكيل إدارة مؤقتة للقطاع ونؤكد على أهمية تنفيذ الخطة العربية الإسلامية بأسرع وقت ممكن

بيان صحفي رقم (775) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

المؤسسات الحكومية في غزة تعمل وفق طابع خدماتي بحت.. ونثمن الجهود المصرية بشأن تشكيل إدارة مؤقتة للقطاع ونؤكد على أهمية تنفيذ الخطة العربية الإسلامية بأسرع وقت ممكن

في ظل التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية، نود التأكيد على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية الرامية إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال "الإسرائيلي"، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة.

كما نثمن الجهود المصرية الحثيثة والمُقدّرة التي تبذلها الشقيقة مصر لتشكيل إدارة مؤقتة لقطاع غزة، وهي جهود حظيت بترحيب الفصائل الفلسطينية، وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

إننا نأمل أن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة لقطاع غزة في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها، بحيث تُمهّد الطريق لتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية مُوحّدة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحظى بالتوافق الوطني الفلسطيني.

كما نؤكد أن المؤسسات الحكومية القائمة في قطاع غزة تعمل في إطار خدماتي بحت، بعيداً عن أي أبعاد سياسية، وهدفها الأول والأخير هو الحرص على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 18 شهراً، خاصة في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبلديات رغم التدمير والاستهداف الممنهج من الاحتلال، وذلك لمنع حدوث أي فراغ يُلقي بظلال خطيرة على الواقع في قطاع غزة.

✍???? *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? السبت 29 مارس 2025م