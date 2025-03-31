بيان (777) المكتب الإعلامي الحكومي: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بالأرقام.. جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق طواقم الخدمة الإنسانية (الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية

???? *بيان صحفي رقم (777) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⚫ *‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بالأرقام: جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق طواقم الخدمة الإنسانية (الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة*

???? (1,402) شهيداً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي من الطواقم الطبية في قطاع غزة.

???? (111) شهيداً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي من طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة.

???? (362) حالة اعتقلها الاحتلال "الإسرائيلي من الكوادر الصحية (وأعدم منهم 3 أطباء داخل السجون تحت التعذيب).

???? (26) حالة اعتقلها الاحتلال "الإسرائيلي من طواقم الدفاع المدني.

???? (34) مستشفى حرقها الاحتلال أو اعتدى عليها أو أخرجها عن الخدمة.

???? (80) مركزاً صحياً أخرجها الاحتلال "الإسرائيلي عن الخدمة.

???? (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي في قطاع غزة.

???? (15) مقراً ومركزاً من مراكز الدفاع المدني قصفها واستهدفها الاحتلال "الإسرائيلي.

???? (142) سيارة إسعاف قصفها واستهدفها الاحتلال "الإسرائيلي في قطاع غزة.

???? (54) سيارة إطفاء أو إنقاذ أو تدخل سريع أو عربة دفاع مدني قصفها واستهدفها الاحتلال "الإسرائيلي في قطاع غزة.

✍???? *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الاثنين 31 مارس 2025م